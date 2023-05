40 millioner gange var videoen blevet set, og langt størstedelen seerne var ikke i tvivl: Hun var skurken.

Det var situationen for Sarah Comrie, som var den ene hovedrolle i en video, der handlede om, hvem der havde retten til en bycykel. Den anden hovedrolle, en teenagedreng, påstod, at det var ham, der havde betalt for den cykel, som Sarah Comrie ville til at bruge.

Gravide Sarah Comrie sagde derimod undervejs, at han skadede hendes foster. Hun begynder at græde, men de unge mænd i videoen købte den ikke, og det samme gjaldt internettet, der stemplede hende som en såkaldt 'Karen', som er et tilnavn, der gives til kvinder, som opfører sig urimeligt.

Du kan her læse om hele situationen, som blev så speget, at selv Sarah Comries arbejdsplads, NYC Health + Hospitals, sagde, at de ville tage er nærmere kig på sagen.

Nu går Sarah Comrie så til modangreb. I et interview med Independent fortæller hendes advokat, at det var Sarah Comrie, som havde betalt for cyklen.

Avisen skriver også, at hun har vist dem beviser for en kvittering med det serienummer, der også står på cyklen.

»Kan du fortælle mig om én gravid kvinde, der nogensinde har prøvet at kommandere med og stjæle en cykel fra unge mænd? Tror du nogensinde, det vil ske?« spørger Sarah Comries advokat, Justin Marino.

Han mener, at medierne og offentlige personer har tegnet et helt forkert billede af situationen.

En af disse var den kendte borgerrettighedsadvokat Ben Crump, som på sin Instagram langede kraftigt ud efter kvinden og mente, at hun med sine tårer bragte teenagerne i fare.

»Denne sag er chokerende, fordi du bogstaveligt talt har en person, der sammen med sine kolleger redder liv på daglig basis, også under hele pandemien, og nu er hun pludselig på grund af en et minut lang video en racistisk skurk,« siger had med henvisning til, at teenagedrengene i videoen er mørke.

Sarah Comrie er på orlov fra sit arbejde, mens sagen efterforskes, lyder det fra hendes arbejdsplads.