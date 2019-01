Vi er netop trådt ind i 2019. Året, som filmen ‘Blade Runner’ fra 1982 forsøgte at forudsige. Blandt andet med menneskelige robotter og folk boende i kolonier i det ydre rum.

Nogle af deres fremtidsprofetier har ikke ramt helt plet. Men det er der ifølge CNN faktisk andre, der har.

Menneskelignende robotter:

Harrison Fords karakter, Rick Deckard, har den opgave, at han skal spore og dræbe ‘replikanter’ - altså robotter, der ligner mennesker. Og endda så intelligente og livagtige, at myndighederne ikke kan kende forskel på dem og rigtige mennesker.

2019: Vi er der ikke endnu, selvom der arbejdes på det. Forskere spår en fremtid med livagtige robotter, og vi ser dem allerede så småt. Blandt andet i form af virkelighedstro, menneskelignende sexrobotter.

Samtidig har computeringeniører og forskere gjort store fremskridt inden for udviklingen af kunstig intelligens med blandt andet IBM’s Watson.

Flyvende biler:

Til enhver rigtig sci-fi-film hører flyvende biler. Og ‘Blade Runner’ er ingen undtagelse. Karakteren Deckard springer eksempelvis ind i en ‘spinner’, som er en politibil, der kan flyve.

2019: Vi har dem. På en måde.

Selvom der er et stykke vej til, at vi pendler frem og tilbage fra arbejde i flyvende biler, er det ikke ensbetydende med, de ikke eksisterer. Det gør de - som for eksempel denne fra firmaet Terrafugia.

The wings fold up in a demonstration of the Terrafugia "Flying Car" during the first day of press previews at the New York International Automobile Showon April 4, 2012 in New York. AFP PHOTO/Stan HONDA. STAN HONDA / AFP Foto: STAN HONDA Vis mere The wings fold up in a demonstration of the Terrafugia "Flying Car" during the first day of press previews at the New York International Automobile Showon April 4, 2012 in New York. AFP PHOTO/Stan HONDA. STAN HONDA / AFP Foto: STAN HONDA

Digitale reklameskilte:

I Los Angeles, hvor ‘Blade Runner’ foregår, er der fyldt med blinkende, elektroniske billboards, der forsøger at sælge produkter såsom Coca Cola.

2019: Ja, det er der i den grad i dag.

Elendigt klima:

I filmen regner det helt absurd meget. Og så er det generelt bare mørkt og kedeligt hele tiden. I filmen tyder det på, at det skyldes en voldsom industriel forurening og radioaktivt nedfald fra en atomkrig.

2019: Tja. Forskere er enige om, at vores klima bliver værre og værre, og at det ender med potentielt katastrofale resultater.

Snak med vores computere:

I en scene fortæller Deckard sin computer, at den skal zoome ind på et billede. Og det gør den.

2019: Helt sikkert. Takket være stemmegenkendelse i meget af vores elektronik, kan vi i dag nærmest bruge mobiltelefoner og fjernsyn uden vores hænder. Det er bare at fortælle Alexa eller Siri, hvad du har brug for. Og i fremtiden lytter de måske også, når vi ikke ved det, hvilket kan blive brugt til at vise skræddersyede reklamer.

Videoopkald i telefonbokse:

Ja, Deckard kan foretage videoopkald i 2019. Men han er nødt til at gå ind i en telefonboks for at gøre det.

2019: Langt fra. ‘Blade Runner’ har vist misset udviklingen telefonen og fremkomsten af smartphones. Og for det andet forudser filmen heller ikke telefonboksens endelige.

Rygning på arbejdspladsen

I filmen ser man, hvordan en ‘blade runner’ sidder på kontoret og pulser på en cigaret, indtil hele rummet er fuld af røg.

2019: På ingen måde. Det ligner langt fra det 2019, vi kender, hvor rygning indendørs er blevet forbudt de fleste steder.