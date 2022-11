Lyt til artiklen

Verdens største kryptpvalutakurser dykker i værdi.

De to kryptovalutaer bitcoin og ethereum er nemlig faldet med omkring 20 procent indenfor de sidste fem dage.

Kursfaldet skyldes angiveligt den uro, der har været på handelsplatformen FTX.

Det sker efter, at ejeren af kryptohandelsplatformen, Sam Bankman-Fried, overraskede sine ansatte.

»Jeg er ked af det. Jeg har fucket op,« fortalte han til de ansatte i FTX, skriver Reuters.

Årsagen til fejlen skyldes, at FTX var kommet i økonomiske problemer, efter selskabet forsøgte at redde andre kryptofirmaer, der selv var kommet i økonomiske vanskeligheder som følge af de stigende renter.

Da det blev kendt, at kryptohandelsplatformen FTX var i økonomiske problemer, fossede hele 44 milliarder kroner ud af FTX på blot 72 timer, da kunderne hævede deres kryptovaluta fra deres kontoer.

Det var FTX-konkurrenten Binance, der stod til at redde FTX ved at overtage driften fra deres ikkeamerikanske brugere, men de har valgt at trække sig.

»Det er uden for vores kontrol eller evner at hjælpe,« annoncerede Binance onsdag.