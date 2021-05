Hvad sker der lige på det billede?

Internettet er gået amok over et billede af en lille pige. Det ser nemlig ud som om, hun er halvt begravet i cement eller brosten.

»Min datter, hvor er resten af hende?,« stod der i beskrivelsen, da billedet første gang blev delt på det sociale medie Reddit.

Senere blev det delt på Twitter, hvor reaktionerne for alvor tog fart. Flere blev snydt af den optiske illusion en forældre ved et tilfælde har skabt, da vedkommende ville tage et billede af sin datter.

Solution pic.twitter.com/I0U5j3ELn5 — kelly (@kelly27ans) May 7, 2021

Det er nemlig blot en optisk illusion. Pigen er ikke begravet i brostenene.

Flere har forsøgt at hjælpe dem, der ikke kan se det, ved at tegne streger på billedet og skrive forklaringer. Men flere brugere skriver, at deres hjerne ikke vil se andet, end en pige, der er gravet ned.

»Jeg har læst forklaringerne, men min hjerne er ligeglad,« skriver en bruger på Twitter.

»Jeg kan stadig ikke se det,« skriver en anden.

Kan du se det?