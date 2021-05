Jill og Joe Biden er tirsdag gået viralt, efter de forevigede et besøg hos tidligere præsident og præsidentfrue Jimmy og Rosalynn Carter. Størrelsesforholdene ser nærmest overnaturlige ud.

Men kan det virkelig være rigtigt, at Joe Biden på 182 cm og Jill Biden på 168 cm kan være så meget højere end de to tidligere beboere i Det Hvide Hus?

Carly Earl, der er billedredaktør hos The Guardian, forsøger i en artikel hos mediet at give en forklaring. Dog understreger hun først, at det ser meget skørt ud. Biden-parret ser næsten tre gange så store ud som Carter-parret.

Samtidig pointerer hun også, at Jimmy Carters fødder ser unormalt store ud i forhold til resten af hans krop. Og det er her det særligt kommer til syne, hvad hemmeligheden bag billedet er.

»Billedet er muligvis forvrænget ved hjælp af en vidvinkellinse,« siger hun og fortsætter:

»Når du tager billeder i et lille rum, har du ofte ikke plads til at bevæge dig langt nok tilbage for at få alle med på det. Så kan du bruge et objektiv, der kan få det hele med, selvom du står tæt på.«

Problemet er bare, at hvis du står for tæt på – som i dette tilfælde – så ændre man proportionerne således, at dem, der er tættest på kameraet. bliver større. På samme tid bliver dem længere væk fra det mindre.

Carly Earl fortæller også, at hvis man selv vil opnå samme effekt, men ikke har et kamera, så eksisterer funktionen på iPhone 11 og 12.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4 — The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021

Billedet af de to præsidentpar har for mange på sociale medier også ledt tankerne tilbage på dengang Donald Trump afholdt et pressemøde under det seneste præsidentvalg siddende ved et ualmindeligt lille skrivebord.

Her var det dog tydeligt ved de meget bøjede knæ, at der ikke var tale om et objektiv, der kan få det hele med.

Men altså, et særligt objektiv på et kamera og et meget lille skrivebord. Det er ikke værre, end at det giver et lille smil på læben.