Internettet koger over - igen.

Et nyt billede, der ved første øjekast ligner en krage i et køkken, er nemlig blevet lidt af et hit. Det er det, fordi det faktisk slet ikke er en krage, men et helt andet dyr.

Det er Twitter-brugeren Robert Maguire, der søndag aften har delt billedet på Twitter, hvortil han skriver:

‘Det her billede af en krage er interessant, fordi det faktisk er en kat.'

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28. oktober 2018

Mange har ved første øjekast set en sort krage, der kigger til siden, men kigger man nærmere, er det ser det rigtigt nok ud til at være en kat, der drejer hovedet og kigger ind i kameraet.

Opslaget har i skrivende stund fået over 33.000 delinger og over 100.000 likes på Twitter.

Hvad ser du på billedet?

Mange husker nok billedet af kjolen, der endte med at få internettet til at gløde. Billedet blev nemlig et stort diskussionsemne, hvor flere mente at se kjolen som hvid og guld, selvom den rent faktisk var sort og blå.

Nu er det kragen - eller katten - der for alvor driller øjnene, og det har også kastet flere sjove reaktioner af sig. Flere skriver, hvordan de blev nødt til at kigge på billedet flere gange, før de fattede det, mens andre er blæst bagover af den sorte kat.