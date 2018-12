Billedet af en formodet biltyv fra Salt Lake City i USA får folk over hele verden til at tabe underkæben. Og det skyldes en helt særlig detalje.

Den anholdtes alder.

Som medier tit gør med den slags historier, valgte det lokale medie KUTV2 News at flankere deres artikel med politiets billede af den anholdte, en mand ved navn Murad Mansurovich Kurbanov.

Men i lige netop dette tilfælde fik historien den lokale tv-stations Facebook-side til at gå amok i kommentarer. For ingen kunne tro, at manden på billedet havde den alder, KUTV2 News skrev - med politiet som kilde.

Murad Mansurovich Kurbanov blev anholdt i tirsdags og er sigtet for biltyveri, hasarderet kørsel og for ikke at rette sig efter politiets anvisninger.

Den anholdte er 19 år gammel - til folks store forundring.

'Hvor er den 19-årige? Jeg ser kun en 40-årig,' skriver en bruger.

'Hvis den fyr er 19, så er jeg 12,' skriver en anden.

Hvor gammel ville du skyde på, at Murad Mansurovich Kurbanov er at dømme ud fra billedet?

'Nogen har stjålet hans ungdom. Han forsøger blot at få den tilbage,' lyder det fra en tredje bruger.

Mange var overbeviste om, at KUTV2 News måtte have misforstået den anholdtes alder.

Derfor valgte tv-stationen at tilføje et billede af politiets sigtelser mod Murad Mansurovich Kurbanov, hvor den formodede biltyvs fødselsdato fremgår.

En nysgerrig bruger lagde billedet af den 19-årige biltyv i en alderssimulator for at finde ud af, hvordan han mon ville se ud som 29-årig. Her er alderssimulatorens bud:

Ifølge politiet kørte teenageren flere gange over for rødt, ligesom han skulle have foretaget adskillige ulovlige overhalinger under biljagten, der fandt sted i Salt Lake City den 25. december.

Murad Mansurovich Kurbanov skulle forinden have stjålet en lastbil.

Da politiet i første omgang forsøgte at få ham standset, accelererede han i stedet med en biljagt gennem storbyen som resultat.

Den sigtede blev anholdt senere samme dag efter at politiet havde modtaget et tip om, hvor han befandt sig.