En engelsk bedstemor er kommet i modvind, efter hun har afsløret på sociale medier, at hun tjener penge på at holde jul for hele den pukkelryggede familie.

52-årige Hayley Garbutt fra North Yorkshire tager 300 kroner per næse, når hendes tre børn samt deres partnere og børn, i alt 12 personer, kommer til julemiddag. Til gengæld er der ikke sparet på noget.

Hun disker nemlig op med adskillige slags steg, oste og sågar alkohol. Men i år har hun købt ind for noget mindre, end hun har brugt, og hun tjener dermed penge på familiefesten. Hun har foreløbigt krævet 3.700 kroner ind og købt ind for 2.600.

»Men det er ikke fordi, jeg er nærig - det betyder, at jeg kan bruge flere penge på andre ting som gaver. I år er der så mange gaver omkring juletræet, at man ikke engang kan se det. Mit køleskab er totalt proppet med al slags kød fra bøf til kalkun og svinekød til kylling,« siger hun ifølge News.com.

»Jeg har også købt champagne og en masse boblevand til børnene. Jeg laver maden som buffet og sørger for at alle får, hvad de har ønsket sig,« siger Hayley Garbutt.

Og festlighederne varer til sent på natten, for efter julemiddagen kommer der flere gæster, venner af familien, som også bliver serviceret og bespist.

»Jeg vasker op, jeg gør rent, jeg sørger for, der er alt fra kongerejer til pizza til hjemmelavede tærter. Faktisk vil jeg sige, min familie bliver forkælet i julen, men det er bare en del af det sjove,« siger bedstemoren, der arbejder på et hospice.

Men alle de gode intentioner drukner på kvindens sociale medier, hvor flere raser over hendes idé med at kræve penge ind, så hun ikke står med regningen selv.

Er det i orden at kræve penge ind fra familien, hvis man står for julemiddagen.

»Jeg kunne ikke drømme om at tage penge fra min familie for at holde julemiddag,« skriver en person ifølge News.com.

»Jeg ville i hvert fald have mere sovs for 300 kroner. Jeg ville aldrig tage penge fra nogen, slet ikke min familie,« skriver en anden.

Men ifølge Hayley Garbutt er der ingen problemer med tiltaget i hendes familie, hvor julen stadig er årets hyggeligste tid.

»Julen er sådan en vigtig tid på året for mig. Jeg elsker at se børnene åbne deres gaver og elsker at være så tæt på hele min familie,« siger hun.