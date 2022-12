Lyt til artiklen

Det er ikke kun det spanske modehus, Balenciaga, der er kommet ud i et rivende uvejr efter en fotoserie med børn, der holder bamser med S/M-dragter på.

Også fotografen bag fotoserien med børnene, Gabriele Galimberti, får vreden at føle. Han modtager nemlig dødstrusler for at have taget billederne.

Det skriver The Guardian.

'Vi ved, hvor du bor', 'vi kommer og dræber dig og din familie', 'vi kommer og brænder dit hus ned', er blot nogle af de beskeder, fotografen modtager efter fotoserien, fortæller han til The Guardian.

Balenciaga hizo una campaña promocional que a priori no parecía rara, pero de pronto la gente se empezó a quejar porque los niños que aparecían en estas fotos sostenían peluches con atuendos que parecían BDSM. pic.twitter.com/4i5rQ9DHGQ — Juanito Say (@JuanitoSay) December 1, 2022

Foruden billederne med børnene, har Balenciaga også lavet et samarbejde med Adidas om en håndtaske.

I kampagnen med Adidas er der taget billeder, hvor håndtasken ligger ovenpå dokumenter, der omhandler en sag om børneporno.

Selvom Gabriele Galimberti ikke har arbejdet som fotograf i Adidas-kampagnen, så bliver de to kampagner ofte flettet ind i hinanden, fortæller han.

Det har blandt andet resulteret i, at flere medier har koblet billeder fra de to kampagner sammen og postet på sociale medier, hvilket har fået fotografen til at sagsøge fire medier.

Galimberti er ikke den eneste, som sagsøger.

Også Belenciaga har meldt ud, at de vil lægge sag an mod de parter, der havde ansvaret for photoshootet.