På tragisk vis mistede Backstreet Boys-stjernen Nick Carter sin bror lørdag.

Den berømte talemåde 'The show must go on' kom også i spil for sangeren, da han søndag stod på scenen i O2 Arena i London og gav koncert sammen med Backstreet Boys.

Det skriver The Sun.

Aaron Carter udgav et musikalbum som niårig og turnerede herefter sammen med Backstreet Boys og sin storebror Nick.

Derfor satte det tragiske dødsfald sit præg på koncerten, hvor bandet, ifølge The Sun, afbrød koncerten for at hylde Aaron Carter. Det kan du se nederst i artiklen.

»Alle herinde, vi voksede op sammen, vi har været gennem tykt og tyndt. I har været gennem det med os. Vi har været gennem det med jer,« sagde Kevin Richardson, mens kameraerne fokuserede på Nick Carter.

Seancen fik følelserne til at blive for meget for Carter, der blev omfavnet af hele bandet, mens han brød sammen under showet.

»I aften har vi tunge hjerter, fordi vi har mistet et familiemedle. Vi ville gerne finde et øjeblik i vores show til at anerkende ham. Nicks lillebror gik bort i går i en alder af 34 år.«

»Han er en del af vores familie, og vi vil gerne takke alle jer for jeres kærlighed, medfølelse og support. Vi vil gerne dedikere den næste sang til vores lillebror, Aaron Carter,« lød det fra Kevin Richardson.

Scenerne der udspillede under hyldesten har fundet vej til sociale medier, og flere deler dem hyppigt.

Aaron Carter blev lørdag fundet livløs i et badekar i sit hjem nær Los Angeles. Han blev 34 år gammel.