I 2011 kostede det 409 kroner om måneden for en fuldpakke hos tv-udbyderen YouSee.

I 2018 koster det 589 kroner for samme produkt, efter YouSee netop har sat prisen op for ottende år i træk, denne gange med 25 kroner.

Det forarger flere eksperter, som B.T. snakkede med i går i denne artikel: YouSee har hævet priserne otte år i træk.

Og det forarger også en lang række læsere, som har kommenteret sagen på Facebook og deltaget i nedenstående afstemning, der taler sit eget sprog: 92 procent svarer, at de ikke finder YouSees mange prisstigninger okay.

Er det okay, at Yousee hæver priserne for ottende år i træk?

»De er rådne, ustabile, griske, utroværdige og jeg vil allerede nu vædde 800 kroner på at skærmen går i sort under enten Disneys juleshow, dronningens nytårstale eller næste års champions League finale!«

Sådan lyder en af de mange vrede reaktioner på YouSees prisstigninger.

På Facebook proklamerer adskillige læsere, at bægeret nu er så fyldt, at man vil opsige sit abonnement hos tv-udbyderen.

Andre argumenterer for, at prisen rent faktisk skulle været faldet i år, blandt andet fordi man ikke længere kan se spansk fodbold på YouSees kanaler.

Hos YouSee anerkendte administrerende direktør Jacob Mortensen tirsdag over for B.T., at det er irriterende for kunderne, at priserne stiger igen.

»Vi er godt klar over, at prisstigninger ikke er noget, vores kunder er glade for. Men når vores råvareomkostninger stiger, så stiger priserne på tv-pakkerne også. Det er den bevægelse, vi har set de seneste år, og det er også det, der er sket i år,« sagde Jacob Mortensen.

Ifølge Morten Imsgard, analytiker i Sydbank, er der dog nærmere tale om, at YouSees tilbageværende kunder betaler for den kundeflugt, som streamingtjenesterne har medført.

»Det er blevet en ond cirkel for YouSee. Jo flere kunder der forlader YouSee, jo højere bliver regningen for de tilbageværende. Hvert år skubber de her prisstigninger kunder ud af butikken, og så er der endnu færre til at betale den samlede regning,« siger han.