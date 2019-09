Mange bliver irriterede over dem, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne i trafikken.

Hvis ikke ordensmagten griber ind, får det sjældent konsekvenser for synderne. Men der er heldigvis undtagelser.

Det måtte en argentinsk bilejer sande, da han i lørdags forlod biografen i Buenos Aires-bydelen Temperley og vendte tilbage til sin bil.

En bil han havde parkeret ulovligt, vel at mærke.

Ifølge det argentinske medie La Nacion var biografgængeren kommet for sent ud ad døren, og for at spare kostbar tid, efterlod han sin sølvgrå Peugeot der, hvor supermarkedet Coto's kundevogne står.

Det kom han til at fortryde.

For mens der var god plads, da han foretog den ulovlige parkering, havde de ansatte i Coto sørget for, at det bestemt ikke var tilfældet, da filmen var slut.

De havde ganske enkelt omringet Peugeot'en med indkøbsvogne.

Det kom sandsynligvis til at kræve en del arbejde, før bilisten kunne forlade sin ulovlige parkeringsplads igen. Foto: Arnold Angelini Vis mere Det kom sandsynligvis til at kræve en del arbejde, før bilisten kunne forlade sin ulovlige parkeringsplads igen. Foto: Arnold Angelini

Hundredvis af indkøbsvogne.

Men uden at give bilen en eneste skramme.

En af supermarkedets kunder opdagede de ansattes hævn over den respektløse og ulovlige parkering, forevigede resultatet og lagde billederne på Facebook.

Behøver vi skrive, at billederne gik viralt?

Kunden ved navn Arnold Angelini har ikke meget sympati med bilejeren og den kamp, han sandsynligvis har måttet kæmpe for at fjerne indkøbsvognene igen. Til gengæld roser han de ansatte i supermarkedet for at have givet bilejeren en lærestreg.

'Man skal i sandhed være meget dum for at parkere sin bil der, hvor indkøbsvognene skal stå. Du kan ikke være så åndssvag og efterlade den, hvor det passer dig. Det viser, at ingen respekterer noget som helst, ej heller et forbud,' skriver Arnold Angelini på Facebook.

'Applaus til de ansatte som efterlod bilen omringet (af indkøbsvogne, red.),' fortsætter han.

Desværre melder historien ikke noget om, hvordan bilejeren reagerede, da han så de ansattes hævn over den ulovlige parkering.