22. januar i år blev Anne Gadegaard mor til datteren Filippa, og ligesom mange ved, så ændrer det meget, når man bliver forælder.

Det kan den tidligere MGP-vinder også bekræfte.

Hun har nemlig delt en række billeder af sig selv på Instagram taget før, hun fødte sin datter. Billederne viser Gadegaard i forskellige sæt afslørende undertøj.

'Der var engang, jeg så sådan her ud. Det gør jeg ikke længere. Men det sjove ved det er, at jeg hviler hundrede gange mere i mig selv nu end dengang', skriver kendissen på det sociale medie. Hun fortsætter:

'Der var engang, jeg så sådan her ud. Det gør jeg ikke længere. Men det sjove ved det er, at jeg hviler hundrede gange mere i mig selv nu end dengang. Dengang synes jeg ikke om min krop, spiste næsten ingenting og synes alle andre var flottere end mig. Så dårligt selvværd! Efter jeg har fået Filippa har jeg aldrig været så rolig omkring mig selv, som jeg er nu. Jeg vil stadig gerne være pæn! Selvfølgelig! Og vil også gerne begynde at træne igen. Men for et andet formål. Ikke at blive tynd! Men for at være sund og leve længe for min datter. Historien om den gang får i en dag... Den tager længere tid!'

'Dengang synes jeg ikke om min krop, spiste næsten ingenting og synes, alle andre var flottere end mig. Så dårligt selvværd! Efter jeg har fået Filippa, har jeg aldrig været så rolig omkring mig selv, som jeg er nu.'

Gadegaard har haft stor succes med at skrive blog, og hun er også populær på sociale medier. Hun har blandt andet over 70.000 følgere på Instagram.

Her deler hun ud af sin hverdag og fortæller om livet med kæreste og barn. Det var dog allerede tilbage i 2003, at bloggeren blev landskendt i børne-melodi grand prixet MGP.

Her vandt hun konkurrencen med sangen 'Arabiens Drøm'.

Anne Gadegaard skriver videre i sit Instagram-opslag, at det ikke er, fordi hun helt har lagt motionen på hylden.

'Og vil også gerne begynde at træne igen. Men for et andet formål. Ikke at blive tynd! Men for at være sund og leve længe for min datter.'

Flere brugere har kommenteret opmuntrende ord til opslaget.

'Selvom jeg ikke ser dig i København hver dag, så er jeg sikker på, at du ser smuk og dejlig ud,' skriver en bruger på Instagram blandt andet.