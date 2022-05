Er jorden flad?

Det var det centrale spørgsmål, som DR-journalisten Ellen Kirstine Jensen i programmet 'Ellen imellem', der blev sendt for første gang tirsdag, gerne ville blive klogere på.

Til at hjælpe sig havde hun inviteret den anerkendt astrofysiker Anja C. Andersen i studiet. Men der var bare et problem.

Astrofysikeren fik nemlig ikke at vide, at der var tale om et satireprogram, og at de kantede og forudindtagede spørgsmål ikke kom fra journalisten, men i stedet en konspirationsteoretiker, der talte i journalistens øre.

Den kække finte får nu Anja C. Andersen til i skarpe vendinger at kritisere DR.

Hun føler sig »misbrugt i en fake news-kampagne fra DR pakket ind som satire,« siger hun i mediemagasinet Presselogen, der blev sendt søndag.

I DR-interviewet bliver hun blandt andet spurgt, hvad hun tænker om, at forkortelsen for den amerikanske rumfartsorganisation, NASA, »minder meget« om ordet 'nazi'.

»Jeg blev så indigneret over, at man stillede det op, som om der var to synspunkter over for hinanden. Viden er fandeme ikke et synspunkt, det er viden,« siger Anja C. Andersen til TV 2.

'Flat earth'-teorien har vundet indpas blandt flere konspirationsteoretikere, der mener, at sandheden om planetens form holdes skjult af blandt andet NASA. Foto: Florence GOISNARD Vis mere 'Flat earth'-teorien har vundet indpas blandt flere konspirationsteoretikere, der mener, at sandheden om planetens form holdes skjult af blandt andet NASA. Foto: Florence GOISNARD

Hun mener desuden, at man har vildledt hende ved ikke at erklære tydeligt, at der var tale om et satireprogram, da man inviterede hende.

Redaktionschef på programmet, Jonas Delfs, forsvarer dog processen.

»Vi har fortalt, at der ville være en overraskelse, og at der ville være et satirisk greb. Hvis man ikke kan læse en lille smule ind i det, så skal man måske læse sine interviewaftaler igennem en ekstra gang,« siger DR-redaktionschefen til TV 2.

Han tilføjer, at han i øvrigt mener, at astrofysikeren »supersagligt og kompetent« for sat konspirationsteoretikeren på plads.

Men det forsvar fik dog hårde ord med på vejen fra flere mediechefer.

Det skarpeste skud kom dog fra Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen, der kalder det »noget af det mest arrogante, jeg nogensinde har hørt«.

»Jeg synes, det er uhørt arrogant at høre en DR-redaktionschef sige til en astrofysiker, at hun nok ikke forstår at læse sine egne e-mails,« slutter han.

Tre afsnit af programmet, der varer ti minutter og er udviklet til DRs P3, byder blandt andet på en abortmodstander og en såkaldt tykaktivist, der forsøger at udfordre prominente sundhedseksperter.