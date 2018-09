Det værste feriemareridt blev til virkelighed for amerikanske Michael Lythcott og Stacey Eno. De kørte galt på en scooter på den indonesiske ø Bali, kom alvorligt til skade - og endte på kanten af en skrænt, langt væk fra vejen og uden mulighed for at kunne råbe om hjælp.

»'Vi kommer til at dø her', tænkte jeg på det tidspunkt. For ingen vidste, hvor vi var, og vi var begge alvorligt kvæstet,« siger Michael Lythcott til CNN.

I et desperat forsøg fandt den 36-årige mand sin telefon frem og skrev et nødråb på Facebook. Det skulle blive deres redning.

'Hjælp. I fare. Ring til politiet,' skrev han efter ulykken den 22. august.

Få minutter senere så Aimee Sparks opslaget på sin tidligere rejsevens Facebook-væg. Så gik hun - og mange af Michael Lythcotts andre Facebook-venner - i gang med at lokalisere Michael Lythcott, så der kunne sendes redningsmandskab af sted, før det var for sent.

Det var lettere sagt end gjort.

Den svært forslåede Michael Lythcott var ved at miste bevidstheden, signalet var svagt, og hans telefon havde næsten ikke mere strøm.

Tiden var knap. Også Stacey Eno var tæt på at besvime, og de to hårdt tilskadekomne turister lå på en skråning uhyggelig tæt på en skrænt. Mistede de bevidstheden, eller kunne de på grund af skaderne ikke længere holde sig oppe, ville de falde i afgrunden og omkomme.

Aimee Sparks skrev med Michael Lythcott, der dog var så omtumlet, at hun besluttede at ringe til ham via Facebook. Hun fik ham til at bruge den funktion på det sociale medie, der viser, præcis hvor man befinder sig.

De oplysninger sendte hun videre til en af Michael Lythcotts andre tidligere rejsevenner, som fra Vancouver i Canada tog kontakt til folk, hun kender i Indonesien.

De fik ringet 112, og mens redningsmandskabet var på vej, hjalp en tredje af Lythcotts venner - fra sit hjem i Los Angeles - dem med at lokalisere nøjagtigt, hvor han og Stacey Eno befandt sig.

Venner fra Tjekkiet og Holland skaffede numre på det amerikanske konsulat på Bali og det lokale politi.

Og den fælles kræftanstrengelse bar frugt. Michael Lythcott og Stacey Eno blev reddet og overført til et hospital.

Her måtte Michael Lythcott blandt andet opereres for et kraniebrud, et brækket håndled og i maveregionen. Han fik også indopereret et luftrør, fordi hans lunger var blevet perforeret under ulykken.

Stacey Eno slap lidt mere nådigt. Hun brækkede begge kindben, næsen, sit venstre håndled og fik revet dele af sin tunge over, men kunne hurtigt udskrives.

3. september kom turen til Michael Lythcott, som dog endnu ikke er rask nok til at kunne flyve hjem til familien i USA.

Men takket være de sociale medier og sine mange venner slap han fra ulykken i live.

»Jeg tør ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis han ikke havde haft telefonen på sig, eller hvis batteriet var dødt,« siger Aimee Sparks til CNN.