Det kan være demotiverende at scrolle ned gennem Instagram-feedet og se flade maver, slanke lår og struttende numser, men virkeligheden er sjælden så perfekt, som den ser ud på sociale medier.

Én af dem, som ikke er bleg for at uploade billeder af sin krop på sociale medier er den amerikanske træner og fitness-influencer Anna Victoria.

I et opslag på Instagram afslører hun dog, at hendes misundelsesværdige 'Instagram-numse' ikke er helt ligeså rund og fast i virkeligheden, som den fremstår på sociale medier.

'Mange af de numse-billeder, du ser på Instagram er flexede, og ryggen er buet så meget, at det faktisk gør ondt. Dertil kommer højtaljede bukser, der fremhæver taljen og løfter numsen. Der findes så mange måder, at få sin numse til at se ti gange større ud på Instagram, end den er i virkeligheden, og jeg gør det også,' skriver hun.

I opslaget har hun delt to billeder side om side, der tydeligt viser, hvor forskelligt hendes bagdel ser ud, alt efter om hun spænder den og svajer i ryggen, eller om hun slapper af og står naturligt.

Anna Victoria forklarer, at hun uploader billeder, hvor hun poserer, fordi hun altid har haft komplekser over sin lille numse. Selvom hun gennem fitness kan forme kroppen på forskellige måder, er det begrænset hvor meget muskel, man kan opbygge på sin numse. Derfor bliver hun nødt til at flexe den for at vise den frem.

'Jeg elsker at posere og beundre 'Instagram-numsen', men det er ikke sådan min numse ser ud i virkeligheden, og det har jeg det fint med,' skriver hun.

Anna Victoria understreger desuden, at hun har affundet sig med, at folk ikke altid kun har søde ting at sige om hendes krop.

'Folk vil altid have en holdning til din krop. Gør de nogle gange ondt? Ja. Men en klog kvinde sagde engang: 'Du kan være den mest modne, saftige fersken i verden, og der vil stadig være nogen, som hader ferskner'.

