Den 52-årige journalist og tv-vært på CNN Anderson Cooper er blevet far til en lille dreng.

Barnet er kommet til verden med hjælp fra en rugemor, og det er en meget lykkelig far, der kunne offentliggøre sin nye titel på Instagram i torsdags.

Barnet skal hedde Wyatt Morgan Cooper og er opkaldt efter Anderson Coopers far, som døde da Anderson Cooper var en lille dreng på kun ti år.

I opslaget på Instagram skriver Anderson Cooper blandt andet: 'Jeg håber, jeg kan blive en lige så god far, som min egen far var. Min søns mellemnavn er Morgan. Det er et efternavn på min mors side. Jeg ved, at min mor og far kunne lide navnet Morgan, da jeg for nyligt fandt en liste, de lavede for 52 år siden, da de skulle finde ud af, hvad jeg skulle hedde.'

Vis dette opslag på Instagram I want to share with you some joyful news. On Monday, I became a father. This is Wyatt Cooper. He is three days old. He is named after my father, who died when I was ten. I hope I can be as good a dad as he was. My son's middle name is Morgan. It's a family name on my mom's side. I know my mom and dad liked the name morgan because I recently found a list they made 52 years ago when they were trying to think of names for me. Wyatt Morgan Cooper. My son. He was 7.2 lbs at birth, and he is sweet, and soft, and healthy and I am beyond happy. As a gay kid, I never thought it would be possible to have a child, and I’m grateful for all those who have paved the way, and for the doctors and nurses and everyone involved in my son's birth. Most of all, I am grateful to a remarkable surrogate who carried Wyatt, and watched over him lovingly, and tenderly, and gave birth to him. It is an extraordinary blessing - what she, and all surrogates give to families who cant have children. My surrogate has a beautiful family of her own, a wonderfully supportive husband, and kids, and I am incredibly thankful for all the support they have given Wyatt and me. My family is blessed to have this family in our lives I do wish my mom and dad and my brother, Carter, were alive to meet Wyatt, but I like to believe they can see him. I imagine them all together, arms around each other, smiling and laughing, happy to know that their love is alive in me and in Wyatt, and that our family continues. Et opslag delt af andersoncooper (@andersoncooper) den 30. Apr, 2020 kl. 6.51 PDT

'Wyatt Morgan Cooper. Min søn.'

I opslaget takker han også rugemoren, alle lægerne og sygeplejerskerne, der gjorde det muligt for ham at blive far.

Da han var lille, troede Anderson Cooper nemlig aldrig, at han fik chancen for at blive far. Det skyldtes, at han er homoseksuel.

'Jeg ville ønske, at min mor, far og min bror Carter var i live, så de kunne møde Wyatt, men jeg tror på, at de kan se ham. Jeg kan lige forestille mig dem allesammen sammen, med armene om hinanden, smile og grine. Jeg er glad for, at deres kærlighed lever videre i mig og Wyatt, og at vores familie fortsætter,' aflsutter Anderson Cooper sit meget rørende opslag.