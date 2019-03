Judith Streng smiler til kameraet, mens hun poserer på et isbjerg under en ferie i Island i slutningen af februar.

Men kort efter skulle den amerikanske turists smil stivne.

»Det (isbjerget, red.) havde en form, som gjorde det let at sidde på. Det kan man se, ved at kigge på dets form. Så jeg tænkte, at det så sjovt ud,« siger Judith Streng til ABC News.

Men morskaben blev snart til alvor.

For Judith Streng og hendes søn Rod havde nok næppe havde tænkt på, at isbjerge ikke er de mest stabile fundamenter, før de besluttede at tage billedet.

Og da slet ikke, når de ligger og skvulper i vandkanten.

»Da jeg kom op på isbjerget, begyndte det at vakle, og derefter kom der en stor bølge. Den fik isbjerget til at tippe, og jeg kunne mærke, at det rev sig løs,« siger Judith Streng.

Og bedstemoren fra Texas i USA sad stadig på isbjerget, da det drev ud på det iskolde hav ud for Islands sydkyst.

Isbjerget blæste væk fra kysten - mens den amerikanske turist stadig sad på det. Foto: @Xiushook via Storyful Vis mere Isbjerget blæste væk fra kysten - mens den amerikanske turist stadig sad på det. Foto: @Xiushook via Storyful

Familien kunne ikke komme Judith Streng til undsætning, så de måtte kontakte kystvagten.

For redningsmandskabet var det heldigvis ingen sag at få bjærget bedstemoren og bringe hende i sikkerhed.

Det er Judith Strengs barnebarn Catherine, som har delt billederne med omverdenen via Twitter.

Hun have modtaget billederne af faren Rod, som under en del morskab tog dem, mens dramaet udspillede sig.

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr — babygirl, u dont know (@Xiushook) 25. februar 2019

'Dronning af isbjerget,' lød Rods tekst til det første billede.

'Mistede sit kongedømme, da hun drev til havs,' skrev han til billedet, hvor isbjerget havde revet sig løs.

'Det er ikke en joke. Kystvagten måtte redde hende og bringe hende i sikkerhed på kysten,' skrev han til det sidste foto.

Judith Streng kom ikke noget til under den noget bizarre redningsaktion.