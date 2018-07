'Jeg får dig til at komme klokken 12 på fredag.'

Sådan lød en besked fra et ukendt nummer, som tikkede ind på 19-årige Cory Hrobowskis telefon. Den unge amerikaner reagerede prompte med en afvisning i utvetydige toner:

'For det første får du mig ikke til at gøre noget som helst. For det andet husker jeg ikke at have lavet nogen sexaftaler.'

Men det skulle han aldrig have gjort. For det endte med at koste ham jobbet i et lille webdesign-firma i Chicago, skriver BuzzFeed.

Kort efter Corys vrede svar viste det sig nemlig, at sms-beskeden ikke drejede sig om et frækt tilbud. Det var Corys chef, som havde skrevet til ham og oplyst, at han skulle komme (på arbejde) klokken 12. Også på engelsk har ordet 'komme' nemlig to temmelig forskellige betydninger.

'Det er din chef, Maribel. Jeg har fået et nyt nummer,' lød det kortfattede svar fra chefen.

I det øjeblik vidste Cory Hrobowski, at han havde trådt noget så grundigt i spinaten.

At this moment I knew I fucked up pic.twitter.com/DVIOaxnZlW — 8/19 (@SznVibes) 16. juli 2018

Men det skulle blive endnu værre. For i desperation delte han den mildest talt uheldige sms-udveksling med chefen på Twitter - og bad folk om gode råd til, hvad han dog skulle gøre for at få sig rodet ud af suppedasen.

Det kom er der en del gode bud på - både opmuntrende og pessimistiske.

'Bare svar: »Har lige set det, er virkelig ked af det. Min kæreste må have haft min telefon og været paranoid som sædvanlig. Uanset hvad lyer det godt. Jeg sørger for at være der (på arbejde fredag klokken 12, red.),' foreslog en bruger.

just reply "I am so sorry, I just saw this. My girl must've had my phone and been paranoid as usual. Anyways, sounds good. I'll be there." — Sej (@Sejoyo) 17. juli 2018

'Der er intet, du kan sige. Du bliver nødt til at starte et nyt liv,' skrev en anden.

Nothin' you can say. You gotta start a new life. — Cabini (@CariniGambarini) 17. juli 2018

Problemet var bare, at Cory Hrobowski nok havde undervurderet, hvor vidt og bredt historien om et så stort fuck-up ville nå ud på det sociale medie. Hans første tweet med sms-korrespondancen blev delt over 31.000 gange og liket af mere end 88.000 brugere, og de mange svar fra andre brugere fik kun sagen til at nå ud til endnu flere. Selvfølgelig opdagede både kollegerne og chefen i webdseign-firmaet, at Corys tweets om brøleren var gået viralt. Og det var chefen bestemt ikke tilfreds med.

Firmaet kontaktede Cory Hrobowski og bad om at få deres navn fjernet i hans tweets, fordi det kunne skade dem og deres omdømme.

Allerede inden, at sagen gik viralt på Twitter, var der tikket en ny sms ind fra chefen.

'Jeg ringer til dig i morgen (tirsdag, red.) , hvor vi skal tale om dit ansættelsesforhold hos os,' stod der.

I didn’t answer when she called and I’ve come to the conclusion that ima prolly just show up on Friday and see how it goes pic.twitter.com/9Eegtpf5BV — 8/19 (@SznVibes) 18. juli 2018

Cory skriver på Twitter, at han ikke besvarede opkaldet. Men han vidste godt, at klokken var slået. Om onsdagen valgte han derfor selv at trække stikket.

»Jeg sagde op på grund af, at Twitter blæste situationen ud af proportioner,« siger Cory Hrobowski til BuzzFeed.

Webdesign-firmaet har overfor BuzzFeed bekræftet den nu tidligere medarbejders version af sagen.

»Det er en ret akavet situation,« siger en medarbejder i firmaet til BuzzFeed.

Firmaet ønsker ikke at få deres navn frem i medierne af frygt for den dårlige omtale, sagen har ført med sig.