'Lad os se det i øjnene. Vi har ikke brug for flere ting, men hvis du har lyst, er du velkommen til at hjælpe os med at skabe den bedste fest nogensinde'.

Sådan skriver Amanda Knox og Christopher Robinson på den hjemmeside, som parret har oprettet for at samle ind til deres bryllup, og det har drevet parret ud i en shitstorm.

»Vi har modtaget en håndfuld donationer, men en hel lastbil fuld af had,« udtaler den tidligere morddømte Amanda Knox.

Det viser sig nemlig, at parret allerede er gift, og at et bryllup fandt sted helt tilbage i december 2018. Det skriver News.com.

På hjemmesiden har besøgende mulighed for at donere helt op til 13.400 kroner til brylluppet, som skal have galaksetema, og pengene går blandt andet til kostumer, gådespil og LED-lys.

Amanda Knox udtaler, at en tur til et event i Italien, gjorde, at hun måtte bruge penge fra parrets bryllupsopsparing, en tur, som i følge News.com kostede næsten 70.000 kroner, og som blandt andet blev brugt på hendes mors rejseomkostninger og sikkerhedsforanstaltninger på rejsen.

Den tidligere morddømte benægter, at hjemmesiden havde til formål at indsamle penge fra andre end gæsterne, og at det var meningen, at gæsterne skulle have mulighed for at give en donation til festen i stedet for en fysisk gave.

Hvis man føler sig lidt ekstra generøs og vælger at donere penge bryllupsfesten, vil man som tak modtage en signeret udgave af parrets fælles bog, der består af kærlighedsbreve, som de har skrevet til hinanden.