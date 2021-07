Winston Churchill holdt nazisterne stangen, og Margaret Thatcher generobrede Falklandsøerne.

Ja, britiske premierministre har gennem tiden vundet store sejre, men nu har den nuværende leder, Boris Johnson, fundet en fjende, der ikke sådan lader sig besejre – nemlig en genstridig paraply.

I et klip, der lige nu går viralt, ses Boris Johnson til en mindehøjtidelig for politibetjente, som er faldet i tjenesten.

Vejret er, som så ofte før på de britiske øer, vådt. Derfor har Boris Johnson taget en paraply med.

Okay, so Boris Johnson vs The Umbrella is seriously one of the funniest videos I’ve seen so I gave it a soundtrack. I await my Emmy. For your consideration… pic.twitter.com/cTQc6fNg4a — Wylie (@wyliewithers) July 30, 2021

Så langt så godt.

Herefter – måske inspireret af sidemanden prins Charles, som sidder godt gemt væk under sin paraply – vælger Boris Johnson at åbne sin medbragte paraply.

Eller … han forsøger.

For det som klippet, der lige nu går sin gang på Twitter viser, følger godt og vel 20 sekunders fumleri, før Boris Johnson får den åbnet.

Den uheldige hovedperson kunne godt se humoren i situationen. (Photo by Christopher Furlong / POOL / AFP) Foto: CHRISTOPHER FURLONG Vis mere Den uheldige hovedperson kunne godt se humoren i situationen. (Photo by Christopher Furlong / POOL / AFP) Foto: CHRISTOPHER FURLONG

Herefter tilbyder han, som en sand engelsk gentleman, paraplyen til indenrigsministeren Priti Patel, der sidder på rækken bagved.

Hun afviser høfligt, og i samme moment slår paraplyen sig sammen.

Denne gang har Boris Johnson dog fået styr på teknikken, og paraplyen bliver med det samme åbnet igen – blot for at blive taget af vinden, så den pludselig vender forkert.

Hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at optagelserne til en ny Mr. Bean-film var i gang, og personerne rundt om Johnson må da også gøre deres bedste for at holde grinene tilbage.

Hovedpersonen selv kan da heller ikke undgå at trække på smilebåndet, ligesom prins Charles også bemærker premiereministerens udfordringer.

På Twitter gør folk sig morsomme på Boris Johnsons bekostning.

'Visuel præsentation af Boris Johnsons lederskab', lyder det fra en bruger.

'Boris Johnsons flyvende cirkus', skriver en anden bruger med reference til den britiske komikergruppe Monty Python, som fra 1969 til 1974 havde et tv-show med samme navn.

'Hvis du synes Boris Johnson er dårlig til at åbne en paraply, så vent til du ser ham lede et land,' lyder det fra en tredje.

Til Boris Johnsons forsvar skal det siges, at det sidst i klippet ser ud til, at han faktisk får paraplyen under kontrol.