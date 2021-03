Alex Sand Frich fik sig noget af en naturoplevelse, da han 7. marts 2021 spottede en ulv med en død ræv i munden.

Og ræven var halv.

»Vi opdagede det faktisk først, da vi kiggede billederne igennem efter, at det var en ræv, den havde i munden,« siger en tydeligt glad Alex Sand Frich til B.T og fortsætter:

»Vi ved jo ikke, om det er et ådsel, han havde fundet, eller om ulven rent faktisk havde nedlagt ræven«.

Foto: Alex Sand Frich Vis mere Foto: Alex Sand Frich

Det tog dog ingenting fra oplevelsen, da biologen var ude for at jagte billeder af ulven.

»Det er jo en af de største naturoplevelser, jeg har haft. Det, at kunne få lov at se en ulv i dansk natur, var jo fuldstændig uvirkeligt for ti år siden – så det her var kæmpestort,« fortæller han.

Alex Sand Frich fulgte ulven på afstand i cirka 14 minutter. Og ulven var ifølge biologen udmærket klar over deres tilstedeværelse.

»Da vi var tættest på den, var den virka 100 meter fra os. Og den vidste godt, vi var der. Den holdt øje med os og luntede ellers bare rundt og hyggede sig,« siger han.

Foto: Alex Sand Frich Vis mere Foto: Alex Sand Frich

Han fandt ulven i Klelund Plantagen, da han efter ni forgæves forsøg endnu en gang var på lur udstyret med sit teleskop og håndkikkert. Men søndag var der så endelig bid.



Da vi spurgte Alex Sand Frich, om han ikke var bange for ulven, svarede han:



»Bange? Nej. Slet ikke. Jeg er meget mere bange for en løs hund,« sagde han grinende.

Det er Alex Frich andet møde med en ulv i den danske natur. Første gang var sidste år i april, hvor han spottede en ulv jage et rådyr.