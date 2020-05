Den kendte platform Airbnb, hvor man kan leje lejligheder og værelser rundt omkring i hele verden, har måtte fyre 25% af deres ansatte.

Det svarer til lige omkring 1900 ud af ialt 7500 ansatte, som er fordelt ud i afdelinger i hele verden.

Fyringerne sker på baggrund af corornavirussen. Herunder er rejsebranchen særligt under et massivt pres, og det har altså ledt til fyringer. Det skriver CNN.

'Vi befinder os lige nu i den hårdeste krise i vores levetid, og da den begyndte at sprede sig, påvrirkede det den globale rejsebranche,' skriver den administrerende dirketør og medstifter af Airbnb Brian Chesky i et brev til medarbejderne.

Han skrev videre i brevet, at Airbnb er blevet hårdt ramt, og at de regner med at deres indtægter vil blive halveret i forhold til, hvad virksomheden tjente i 2019.

'Jeg har en dyb kærlighed til jer allesammen. Jeg er virkelig ked af det. I skal vide, at dette ikke er jeres skyld. Verden vil aldrig holde op med, at have brug for de kvaliteter og talenter, som I bragte til Airbnb,' afslutter Brian Chesky brevet.

Ydermere så har Airbnb også kæmpet med at tilbagebetale refusioner til deres kunder samt støtte deres 'værter', som lever af at udleje deres lejlighed eller værelse gennem Airbnb.

Mange af værterne står nu med regninger, de ikke kan betale. Dette skyldes, at de har modtaget mange aflysninger på grund af covid-19.