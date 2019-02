Det kan godt være, det kun tager fem minutter at handle i Fakta. Men inden for tre minutter kan du nå at blive gift - og skilt igen.

'Til døden os skiller' plejer ellers at være det afgørende motto i et ægteskab.

Men det var ikke tilfældet da et par fra Kuwait indgik ægteskab med hinanden.

For efter den borgerlige vielse, da ægteparret var på vej ud af rådhuset, gled bruden og faldt.

Det var dog ikke noget, hendes mand bare så igennem fingrene med.

Han valgte nemlig at kalde sin nye kone for 'dum'.

Og det gjorde hende så vred, at hun omgående bad om en skilsmisse.

Det skriver Daily Mail.

Ægteskabet siges at være det korteste nogensinde i Kuwaits historie, da de annullerede deres ægteskab, før de overhovedet forlod rådhuset igen.

Kvinden har siden fået en masse henvendelser på de sociale medier, hvor folk støtter hendes beslutning om at blive skilt.

'Hvis dette er måden, han reagerer på, er det bedst bare at forlade ham,' skriver en bruger på Twitter.

'Et ægteskab uden respekt er dårligt fra starten,' skriver en anden bruger.