Tag en Rasmus Seebach-sang, tilsæt gode råd om håndvask, formaninger om at blive hjemme og 25 syngende unge herrer - og så har du et viralt hit.

Det har koret Clemens Knejterne fra Aarhus nu erfaret. De har omskrevet hittet 'Øde ø', så den passer ind i disse corona-tider - og folk er tossede med det.

»Det er totalt overvældende - det havde vi ikke turdet håbe på. Det er vildt rart at se, at den bliver taget så godt i mod, og at folk sætter pris på den,« siger formand Laurids Juul Langballe om modtagelsen af deresvideo, som de har delt på deres facebookside.

Onsdag blev deres video vist i de store nyhedsudsendelser på DR og TV 2 samt på blandt andre instagrammeren Anders Hemmingsens profil - til stor begejstring hos flere tusinde.

Ikke alene går budskabet rent ind hos de fleste - også udførelsen sender et stærkt signal.

Sangen har medlemmerne af vokalgruppen nemlig optaget hver for sig og siden samlet i en video.

Og det netop gruppens kreativitet, der har været med til at give videoen medvind på de sociale medier, mener Anders Hemmingsen.

Alene på hans instagramprofil er videoen blevet set mere end 400.000 gange - og over 3200 har efterladt en kommentar.

Her er Clemens Knejterne samlet - forud for coronakrisen, naturligvis. Foto: Laurids Juul Langballe Vis mere Her er Clemens Knejterne samlet - forud for coronakrisen, naturligvis. Foto: Laurids Juul Langballe

»Det handler jo om at se det positive i det her virvar. Folk er ekstra kreative i der her dage, og det ses tydeligt på Instagram,« siger han.

»Drengene er jo også skønne og skaber hurtigt den her fællesskabsfølelelse med alle, der sidder derhjemme. Folk kan spejle sig i det, og så er teksten god og sjov. Det kunne alle lære noget af;« fortæller Anders Hemmingensen, der foruden at være et fænomen på de sociale medier også står i spidsen for B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

At netop Anders Hemmingsen har delt videoen, sætter Clement Knejterne da også stor pris på, fordi det hjælper dem med at få deres budskab ud.

Gruppens medlemmer er alle mellem 16 og 21 år. De mødes ugentligt for at øve, og så spiller de koncerter.

Til koncerterne er publikum oftest af lidt ældre karakter, men med deres version af 'Øde ø' håber de også at ramme en anden aldersgruppe: De unge.

Deres forhåbning er, at de kan inspirere de dele af den danske ungdom, der ikke allerede gør det, til at gøre som dem: Nemlig at følge myndighedernes anbefalinger og holde sig hjemme, mens corona-krisen står på.

»Jeg håber virkelig, at videoen kan have en positiv effekt. Jeg tror, det betyder sindssygt meget, at Anders Hemmingsen har delt den, for han har jo en meget ung følgerskare,« siger Laurids Juul Langballe og fortsætter:

»Vi håber, at folk vil se, at man godt kan have det sjovt sammen, selvom man ikke mødes i virkeligheden.«