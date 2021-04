Der var drama for alle pengene til skønhedskonkurrencen 'Mrs. Sri Lanka' i weekenden.

Skønhedskonkurrencen blev sendt på direkte tv i det sydasiatiske land, og her kunne seerne se deltageren Pushpika De Silva løbe med sejren.

Og så blev det ellers dramatisk...

For mens Pushpika De Silva blev hyldet på scenen, for den forhenværende vinder, Caroline Jurie, hen og flåede kronen af hende. Det skriver Fox News og BBC.

Ifølge medierne proklamerede Caroline Jurie under dramaet, at Pushpika De Silva ikke burde have vundet, fordi hun er en skilt kvinde, og vinderen burde være gift.

»Der er en regel, som forbyder kvinder, der har været gift, og som er skilt, i at vinde, så jeg gør, hvad der er rigtigt og giver kronen til andenpladsen,« sagde Caroline Jurie og placerede kronen på deltageren, som blev nummer to i skønhedskonkurrencen.

'Mrs. Sri Lanka'-vinderen Pushpika De Silva har i kølvandet på episoden delt et opslag på sociale medier, hvori hun raser over Caroline Juries opførsel.

I opslaget skriver hun, at hun efterfølgende måtte forbi hospitalet, fordi hun fik skader i hovedet, da Jurie flåede kronen af hende.

'En ægte dronning er ikke en kvinde, der stjæler en anden kvindes krone,' skriver hun blandt andet i opslaget.

Pushpika De Silva påpeger endvidere i opslaget, at hun ikke er skilt, men separeret.

BBC har talt med Chandimal Jayasinghe, der er direktør for 'Mrs. Sri Lanka'-skønhedskonkurrencen, og han understreger, at Pushpika De Silva er kvalificeret til at vinde konkurrencen.

»Vi er meget skuffet. Det er forargeligt, hvordan Caroline Jurie opførte sig på scenen, og 'Mrs. World'-organisationen vil undersøge sagen,« siger han.

Caroline Jurie har i skrivende stund ikke kommenteret episoden, som kan ses herunder: