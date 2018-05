»De er sgu skøre, de svenskere.«

Sådan er der givetvis mange af os danskere, der har tænkt fra tid til anden, hvis vi for eksempel er ramlet ind i en overlæbe fyldt med snus eller faldet over en stangstiv svensker på Strøget.

Men det går skam begge veje. Selv om vi skandinaver i bund og grund har nogenlunde samme kultur og tankegang, er der stadig nogle ting, der skiller os ad. Og vi gør også nogle ting, der undrer svenskerne.

Avisen Expressen har samlet en liste over otte særlige ting ved Danmark, som de overhovedet ikke fatter et hak af. Se bare her:

Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

Vores tal giver ingen mening

I Sverige hedder det ‘firtio, femtio, sextio og sjutio’. I Danmark hedder det ‘fyrre, halvtreds, tres, halvfjerds’. Objektivt set må vi indrømme, at svenskernes system giver lidt bedre mening - og det ved de godt på den anden side af Øresund.

»Der findes ingen grænse for dumhederne, når danskerne skal fortælle os, hvor meget en pølse eller en pilsner koster … Danskerne tæller mærkeligt bare for at forvirre os stakkels svenskere, og det er tarveligt,« som Expressen skriver.

Kanel til fødselaren?

I Danmark - eller nok nærmere dele af Jylland - er der tradition for, at man overdynger sine ugifte venner med kanel, når de fylder 25 år. Det synes svenskerne er en mærkelig tradition - men Expressen indrømmer samtidig, at svenskerne måske ikke selv er helt ved deres fulde fem:

»I Sverige hopper vi rundt i ring og lader, som om vi er små frøer, for at fejre, at det er blevet sommer. Så måske kaster vi med sten i glashuset her«.

Side 9-piger i 2018!?

I Storbritannien har tabloid-avisen The Sun afskaffet det for længst. Det samme har tyske Bild gjort for nylig. Men i Danmark finder man stadig letpåklædte eller nøgne piger i avisen, hvis man læser Ekstra Bladet. På det punkt er vi bagud, mener Expressen:

»I Danmark holder Ekstra Bladet fast på sine letpåklædte kvinder på side 9. Hver dag året rundt er der en Trine eller en Kimmie eller en Natasha, som smider tøjet og viser sig frem for læserne«.

Foto: MARTIN DAM KRISTENSEN Foto: MARTIN DAM KRISTENSEN

Vi mishandler smågrise

Mange danske landmænd klipper halen på deres smågrise for at undgå sår og infektioner. Det sker ifølge DR for 95 procent af danske grise - selv om det faktisk har været ulovligt i 10 år.

»I Sverige har det været forbudt siden 1988, og for femten år siden udsendte EU et direktiv om ikke at klippe halen på smågrise. Men i Danmark er man ikke stoppet,« skriver Expressen.

Foto: Martin Sylvest Andersen Foto: Martin Sylvest Andersen

Vi ryger indenfor

Selvom rygeloven er blevet strammere og strammere de seneste år, vil man stadig blive mødt af en røgsky, når man træder ind på en beværtning, der er mindre end 40 kvadratmeter.

»Da rygeforbuddet spredte sig over hele verden, skulle Danmark selvfølgelig sætte sig på tværs … Godt tænkt, Danmark - I skubber altså flere rygere ind i mindre lokaler. Host host,« lyder Expressens kommentar til den undtagelse i vores lovgivning.

Foto: Erik Refner Foto: Erik Refner

“Nej, vi tager kun Dankort!”

Svenske turister har i mange år haft svært ved at betale for ting i Danmark, fordi mange butikker og restaurationer nægter at tage imod andet end Dankort og kontanter. I Sverige har man ikke ment, at det var nødvendigt at ‘opfinde’ sit eget kort.

»Hvor ofte har man ikke stået i en kebab-bod eller ved kassen i en lille tøjbutik og viftet med sit Visa-kort og fået et forarget blik fra personen bag kassen, som derefter siger »kun Dankort«? Suk,« skriver Expressen, som dog medgiver, at vi i de seneste år er blevet bedre til at tage imod internationale kort som Visa og MasterCard.

Foto: Keld Navntoft Foto: Keld Navntoft

Vores tv-serier er for gode

Den her er nærmere en slet skjult ros, end det er en kritik. Men Expressen mener, vi simpelthen er FOR gode til at producere gode tv-serier i Danmark.

»'Matador', 'Rejseholdet', 'Borgen' og 'Forbrydelsen' er alle produktioner, som har fået svenske instruktører til at gispe efter vejret og overveje et karrierestop. Det er først, efter I var søde at hjælpe os med 'Broen', at vi er begyndt at komme op fra vores sorte hul. Men det er altså ikke okay at være så overlegne,« lyder det fra Expressen.

Vi hygger lidt for meget

I Danmark udnytter vi gerne enhver situation til at knappe en pilsner op og skabe en hyggelig stemning. Så meget, at det faktisk er en smule intimiderende for vores naboer, når de kommer på besøg, skriver Expressen:

»Vi er lidt mere tilbageholdende og reserverede, og man kan faktisk ikke have det sjovt hele tiden. Så vær sød at skrue lidt ned for jeres hygge, kære naboer - så føler vi os lidt mere tilpas, når vi besøger jeres mærkelige, men meget smukke land«.