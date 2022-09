Lyt til artiklen

Over 350 Facebook-opslag og -kommentarer om ekshustruen og deres fælles børn har sendt en 57-årigmand bag tremmer.

Varetægtsfængslet for at have overtrådt sit tilhold mod den kvinde, han engang var gift med.

På Twitter oplyser Østjyllands Politi, at Retten i Aarhus ved et grundlovsforhør onsdag har besluttet, at han foreløbigt skal sidde varetægtsfængslet i fire uger.

Manden selv valgte dog at kære den beslutning på stedet. Det er derfor op til landsretten at se på sagen.

Se på, om den 57-årige skal have lov til at være på fri fod, mens Østjyllands Politi efterforsker sagen om manden, som spiller en lidet flatterende hovedrolle i TV 2 Østjylland-podcasten 'Forfulgt – af Danmarks største stalker'.

En podcast, der graver sig dybt ned i sagen om en af mediets egne tidligere medarbejdere, der på baggrund af omfattende stalking ender med at få tilhold mod den kvinde og de børn, der engang udgjorde hans familieliv.

Podcasten blev da også nævnt under onsdagens grundlovsforhør, skriver TV 2 Østjylland, der var til stede i retten.

Her erkendte den 57-årige mand, at han havde skrevet de mange opslag og kommentarer på Facebook, men han afviste at have vidst, at de mange skriverier var brud på tilholdet.

Ifølge det regionale medie forklarede han, at han ikke kunne forestille sig, at han ikke måtte fortælle sin side af sagen, når nu »de andre havde lavet en løgnagtig podcast«.

Derfor nægter han sig altså også skyldig i den sigtelse, som politiet har rejst mod ham.

Manden har siden 2019 haft et tilhold mod at kontakte sin ekshustru og deres fælles børn, men det har ikke afholdt ham fra at gøre det alligevel.

Tre gange tidligere er han blevet idømt fængselsstraffe for at have overtrådt tilholdet. Og så sent som i maj kunne han være blevet idømt endnu én.

Her var planen, at han skulle have indtaget anklagebænken ved Retten i Horsens. Tiltalt for at være mødt op på ekshustruens private adresse i en lille by nordvest for Horsens, hvor hun bor med sin nye mand.

Af anklageskriftet, som B.T. i sin tid fik aktindsigt i, fremgik det, at ekshustruen og hendes ny partner bor på en blind vej, men at den 57-årige alligevel kom kørende forbi huset i sin Ford Mondeo 21. marts sidste år.

Derudover beskriver anklageskriftet, at den 57-årige omkring tre uger senere skulle have lagt opslag omhandlende ekshustruen og børnene ud på sin egen offentlige Facebook-profil.

Der er dog endnu ikke faldet dom i sagen, som dengang blev udskudt.