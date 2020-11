Godt 2700 personer er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem, efter den indonesiske vulkan Ile Lewotolok søndag gik i udbrud.

En talsmand for Indonesiens katastrofehjælpsagentur har været ude at udtale, at der udbrød panik i de omkringliggende landsbyer, da vulkanen pludselig begyndte at spyde aske og røg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som også oplyser, at de evakuerede borgere kommer fra 26 forskellige landsbyer i provinsen East Nusa Tenggara, hvor vulkanen har hjemme.

En 17-årig dreng, som var vidne til, at vulkanen gik i udbrud, fortæller nyhedsbureauet, at borgerne er panikslagne, og at mange stadig leder efter et sted at søge tilflugt.

Mere end 2700 personer er blevet tvunget til at evakuere deres hjem. Foto: JOY CHRISTIAN

Der er i skrivende ikke meldinger om dødsfald i forbindelse med vulkanudbruddet.

De indonesiske myndigheder oplyser på deres hjemmeside, at der er stor sandsynlighed for, at området omkring vulkanen – og dermed også de nærliggende landsbyer – bliver oversvømmet af strømme af lava og giftige gasser.

Fareniveauet i forbindelse med vulkanudbruddet er blevet hævet til det andet højeste niveau på grund af den voksende trussel, som udbruddet lige nu udgør for borgere i området.

Vulkanen Ile Lewotolok, som ligger cirka 2600 kilometer øst for hovedstaden Jakarta, har dagen igennem udsendt en fire kilometer høj sky af røg og aske og er søndag aften dansk tid fortsat i udbrud.

Indonesien er hjemsted for omkring 130 aktive vulkaner på grund af dets placering i et område med et ringformet bælte, hvor jordplader mødes.