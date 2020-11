I starten var det egentlig bare, fordi hun syntes, det så cool ud, men nu er sagen om kropshår blevet meget større for 25-årige norske Ina Luna Gundersen. Nu tager hun kampen for retten til at se ud, som man vil.

Nordmanden har nemlig modtaget dødstrusler, fordi hun har ladet alt håret på sin krop gro og har postet billeder og videoer, hvor man kan se kropsbehåringen.

»Jeg synes jo, det er helt skørt, at man kan blive truet på livet over noget, som kroppen naturligt gør.«

Da Ina Luna Gundersen var 19 år gammel, var hun på en rejse til Vietnam, og i den forbindelse så hun nogle kvinder på nettet dele billeder, hvor man kunne se deres kropshår.

Ina Luna Gundersens ben. Den 25-årige oplyser, at hun altid har haft meget hår. Noget, hun har det helt fint med. Vis mere Ina Luna Gundersens ben. Den 25-årige oplyser, at hun altid har haft meget hår. Noget, hun har det helt fint med.

Da hun kom hjem, havde hun også ladet sit gro. Noget, der vakte stor opsigt.

»Jeg oplevede, at folk, jeg ikke kendte, kom hen til mig i den by, jeg boede, og sagde, at de havde hørt, folk hadede mig på grund af mit kropshår, men de synes, det var sejt,« siger Gundersen.

»Altså jeg mener, hvad svarer man lige til det?«

For hende handlede det også om, at det er så indgroet en del af vores kultur, at kvinder barberer sig. Så meget, at det modsatte i lang tid nærmest var utænkeligt.

Forstår du, folk reagerer så voldsomt på kvindeligt kropshår?

»Jeg har barberet mig, siden jeg var ni år gammel, og jeg kan ikke rigtig huske at have set kvinder i hverken medierne eller det virkelige liv, som lod deres hår gro.«

Men med hendes tydelige kropsbehåring kom reaktionerne. For dem var der mange af, og de var voldsomme.

»Jeg lagde billeder på Instagram, og så var der folk, der skrev, at de ville slå mig ihjel, og 'om der ikke snart var nogen, der ville aflive 'det', inden 'det' lagde æg'.«

Hun var overrasket over den voldsomme reaktion. Hvorfor mente nogen, hun skulle dø for noget, hendes krop naturligt gør?

Mænd skriver og spørger, om de må slikke mit armhår

»Jeg synes egentlig, det er et meget godt billede på, hvor mærkelig verden er nogle gange. Hvordan kan folk blive så provokeret af det her?«

Den 25-årige prøver at tage det roligt, selv om internetkommentarerne går amok. Hendes kæreste er dog lidt mere bekymret og ked af, hun skal udsættes for det had.

En af de mange mennesker, der har skrevet, de ønsker, Ina Luna Gundersen død på grund af hendes billeder. Foto: Foto: Privat Vis mere En af de mange mennesker, der har skrevet, de ønsker, Ina Luna Gundersen død på grund af hendes billeder. Foto: Foto: Privat

Hadbeskederne er kommet i to bølger. Første kom, da Ina Gundersen var 19 år og startede med at dele billeder, hvor man kunne se håret under hendes arme og på hendes ben.

Men med tiden døde den forargelse dog ud, hun flyttede til en ny by, og i hendes gruppe af venner har alle kvinderne ladet kropsbehåringen gro. Hun troede, det var blevet mere normalt.

Det var på en rejse i Vietnam, at Ina Luna Gundersen begyndte at lade håret gro ud. Foto: Foto: Marte Gundersen Vis mere Det var på en rejse i Vietnam, at Ina Luna Gundersen begyndte at lade håret gro ud. Foto: Foto: Marte Gundersen

En video, som hun delte på det populære sociale medie Tik Tok, skulle dog vise, at hun tog fejl. Helt fejl.

»Det var egentlig bare en video, som handlede om noget helt andet, men så gik folk helt amok over, at man kunne se mit kropshår.«

Det, som videoen viser, er Ina Luna Gundersen, der med en reference til vestlige personer, som dyrker japansk kultur, danser en lille dans. Og det var nok til at starte en storm af had.

Derefter kom beskederne: Hun er uhygiejnisk, klam, en skændsel for det kvindelige køn og en feminazi. Hun burde dræbes, begå selvmord og holde sig langt væk fra sociale medier. B.T. har set en lang række af de beskeder, som den 25-årige har modtaget.

Ina Luna Gundersen prøver at tage kritikken, hun modtager, meget roligt. Hun insisterer på retten til at være sig selv. Foto: Foto: Marte Gundersen Vis mere Ina Luna Gundersen prøver at tage kritikken, hun modtager, meget roligt. Hun insisterer på retten til at være sig selv. Foto: Foto: Marte Gundersen

»Det er så underligt, at mænd, der selv sidder med et kæmpe skæg, synes, jeg er uhygiejnisk på grund af mit kropshår.«

Nu tager Ina Luna Gundersen kampen igen. For hun synes, det er vigtigt, at der ikke sker en distancering til den naturlige krop. Hun håber, der kan være bedre plads til, at man kan se ud, som man har lyst til. Noget, hun oplever, at især mænd har haft en holdning til i denne forbindelse.

»Det er meget unge mænd, som harcelerer over, at jeg ser sådan her ud. Som siger, jeg skal slås ihjel. Og så er der også en gruppe af ældre mænd, som sender seksuelle beskeder til mig,« siger hun og uddyber:

Det er alt kropshåret, der får lov til at gro på Gundersen. Og det gælder desuden også for mange af kvinderne i hendes nærmeste flok af venner. Foto: Foto: Privat Vis mere Det er alt kropshåret, der får lov til at gro på Gundersen. Og det gælder desuden også for mange af kvinderne i hendes nærmeste flok af venner. Foto: Foto: Privat

»Jeg har ikke lyst til at udskamme nogen for at have en fetich, men jeg har ikke lyst til at blive seksualiseret på den måde, jeg oplever at blive det, fordi jeg lader mit hår gro. Mænd skriver og spørger, om de må slikke mit armhår.«

Heldigvis kommer der også andre tilbagemeldinger. Der er unge piger, som er lettede over at kunne spejle sig og se, at de er normale. Ligesom folk med sygdommen PCOS, en lidelse hvor mange kvinder oplever øget hårvækst, skriver og takker hende.

Ina Luna Gundersen oplever, at man har et forkert syn på hår. Hendes læge tilbød, at hun kunne få hjælp med laserbehandling, da vedkommende så hendes kropshår.

»Hvorfor skal jeg have lægelig behandling for min helt almindelige krop? Jeg bliver ved med den her sag, fordi jeg ønsker, kvinders kropshår bliver mere normalt.«