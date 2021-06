Det så let ud på videoen, hun så på det sociale medie TikTok.

Så den 21-årige realitystjerne Tilly Whitfield besluttede at forsøge at lave kunstige fregner på sit eget ansigt. Nu advarer hun alle om at begå samme fejl.

I videoen så den australske Big Brother-deltager sidste august, hvordan man angiveligt kunne få kunstige fregner, som ville forsvinde af sig selv efter seks måneder, ved hjælp af en synål og blæk. Så hun købte noget blæk på eBay og gik i gang.

»Det gjorde slet ikke ondt, så jeg tænkte ikke, at jeg skulle stoppe,« siger Tilly Whitfeld til New York Times.

Derfor fortsatte hun ufortrødent og sprøjtede blæk ind i sine kinder og næse – præcis som det blev anbefalet af personen i videoen.

Det skulle vise sig at være en meget dårlig beslutning.

Tilly Whitfeld fik ingen kunstige fregner. I stedet hævede hendes ansigt så voldsomt, at hun måtte indlægges på hospitalet og midlertidigt mistede synet på det ene øje.

'Hvem i alverden kan få sig selv til at gøre sådan noget? Lad venligst være med at forsøge nogen former for gør-det-selv eller hjemmelavede skønhedsbehandlinger,' advarer hun sine følgere på Instagram.

Det var først da nysgerrige Big Brother-seere undrede sig over Tilly Whitfelds udseende, at hun indrømmede, hvorfor hun i sin tid i huset altid havde en masse makeup på eller bar ansigtsmaske.

Trods lægeregninger på omkring 74.000 kroner har hun stadig ar og blækpletter i ansigtet – og Tilly Whitfeld har endnu ikke fundet ud af, hvordan hun slipper af med dem igen.

Til New York Times fortæller hun, at lægerne har frarådet hende, at forsøge at fjerne pletterne med laser. I stedet for at få pletterne til at forsvinde, ville det angiveligt føre til, at blækket inde i realitystjernens hud blev sort.

Ifølge Tilly Whitfeld blev det i videoen på TikTok ikke oplyst, hvilken blæk, man skulle bruge. Det tatoveringsblæk, hun købte på eBay, viste sig at være en forfalskning som indeholdt bly, hvilket er en af årsagerne til, at hendes gør-det-selv skønhedsoperation gik så frygteligt galt.

Overfor New York Times opfordrer flere læger til, at de sociale medier tilføjer en meddelelse om, at virkningen af diverse gør-det-selv skønhedstips ikke er dokumenteret, og at de kan være farlige at udføre selv.

Indtil det sker, lyder anbefalingen, at man kontakter en læge for rådgivning, før man giver sig i kast med skønhedstrends eller lignende, som florerer på de sociale medier.