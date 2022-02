En potentiel skandale er ved at blive oprullet under OL.

Det er den tidligere snowboardcrosser Callan Chythlook-Sifsof, der har smidt en kæmpe bombe midt under begivenhederne i Beijing ved at anklage en træner for at have taget nøgenbilleder af kvindelige atleter i over et årti.

Callan Chythlook-Sifsof kommer med de vilde beskyldninger på Instagram.

Ifølge den tidligere amerikanske OL-deltager har snowboard-cheftræneren Peter Foley stået bag forbrydelserne, og hun fortæller også, hvordan hun som 17-årig oplevede, at Foley talte med sine protegéer om seksuelle fantasier, han havde om unge atleter fra andre nationer.

»Han pegede mod en meget ung argentinsk pige og hviskede i mit og en holdkammerats ører: 'Jeg vil putte min tunge ind i hendes f....,« skriver hun.

Nu har Callan Chythlook-Sifsof fået nok og er derfor gået ud med historien til offentligheden.

Peter Foley. Foto: DOUG PENSINGER Vis mere Peter Foley. Foto: DOUG PENSINGER

Det amerikanske ski- og snowboardforbund har foreløbig kun udtalt sig kort om sagen:

»Vi tager disse påstande meget alvorligt, og påstandene er ved at blive undersøgt,« lyder det fra forbundet.

En anden beskyldning er, at Callan Chythlook-Sifsofs tidligere kollega Hagen Kearney, der deltager ved OL i Kina, har oplevet racistiske bemærkninger fra Foley, som skulle have truet og forfulgt hende, efter hun havde konfronteret ham med det.