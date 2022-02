»Jeg var bange.«

Sådan fortæller franske Julia Simon, der var en af de første ved Ingrid Landmark Tandrevolds side, efter nordmanden kollapsede søndag.

Det skete på den sidste kilometer af kvindernes ti kilometer skiskydning, hvor den norske stjerne lå til bronze. Men mod slutningen gik det helt galt, og hun var helt udmattet omkring målstregen.

»Jeg tog fat i hende, men hun reagerede ikke. Hun er min ven, så jeg var da bange. Men jeg talte med nogle fra det norske hold, og de sagde, at hun var okay og snakkede. Det er jeg glad for,« siger Julia Simon til TV 2 Norge.

»Jeg ville bare se hendes øjne og prøve at snakke med hende. Men det var, som om hun sov. Det er ikke ofte, vi ser sådan noget.«

Ingrid Landmark Tandrevold fik efterfølgende behandling ved målområdet, alt imens konkurrenterne krydsede stregen og overhalede hende.

Heldigvis kom der hurtigt meldinger om, at Ingrid Landmark Tandrevold, trods de voldsomme billeder, var okay og ved bevidsthed, samt at det ikke var alvorligt.

Det er anden gang til dette OL, at Ingrid Landmark Tandrevold kollapser. Det skete også fredag på sprintdistancen.

Nordmanden har selv tidligere fortalt, at hun af og til døjer med hjerteflimmer, og at hun derfor har oplevet at kollapse flere gange.