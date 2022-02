Helt absurde scener udspillede sig under åbningsceremonien ved Vinter OL 2022 i Kina.

På det store nationalstadion i Beijing var der fornemt besøg i form af Ruslands præsident Vladimir Putin.

Vladimir Putin kunne her observere, da hver deltagernation skiftevis blev præsenteret, imens de stolt flagede med deres respektive flag.

Men dette skulle vise sig at være en seance, der ikke imponerede Vladimir Putin. Og da slet ikke, da de ukrainske atleter trådte ind i rampelyset.

Vladimir Putin vakte opsigt under åbningsceremonien ved vinter-OL. Foto: ALEXEI DRUZHININ Vis mere Vladimir Putin vakte opsigt under åbningsceremonien ved vinter-OL. Foto: ALEXEI DRUZHININ

For her lukkede Putins øjne i, og han tog sig en lur. Det skriver mediet Metro.

Denne hændelse har fået stor international interesse på blandt andet Twitter, hvor flere brugere har kommenteret på Putins sovetur.

»Vladimir Putin lader som om, han sover, imens de ukrainske atleter kommer ind. Der er ikke et russisk hold til OL, for de er suspenderet på grund af en dopingskandale. Putin er bare jaloux,« skriver brugeren Sergej Sumlenny.

Og det var slet ikke den eneste, der tror, at Putin ikke reelt sov. Der er en konsensus blandt de fleste twitterbrugerne, om at den russiske leder blot sov rævesøvn.

»Magtfulde Putin lader som om, at han sover. Et moment af politisk drama, imens truslen om krig hænger tungt over os,« skriver Twitterbrugeren Esleman Abay.

Truslen om krig, der bliver omtalt, bliver der i høj grad spekuleret over, da der i øjeblikket er enorme spændingerne mellem Rusland og Ukraine, hvilket med stor sandsynlighed har forsaget Vladimir Putins lille sovetur.