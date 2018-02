Kæmpe no-go. Dårlig smag. Det gjorde hun bare ikke!



Det var mere eller konklusionen blandt kritikere og seere, som tyede til de sociale medier for at give deres mening til kende om den tyske kunstskøjteløber Nicole Schotts optræden ved OL. Se højdepunkter fra kunstskøjteløbfinalen øverst i artiklen



Hun havde nemlig valgt at optræde i kvinderens kunstskøjteløb til musikken fra filmen ’Schindlers Liste’. Steven Spielbergs Oscar-vindende drama fra 1993 er en gribende og på mange måder sørgelig beretning om Holocaust i Anden Verdenskrig.



Komponisten John Williams’ emotionelle og violin-baserede soundtrack, som satte en tyk streg under den triste stemning i storfilmen om de tyske nazisters jødeforfølgelelse, er ikke just hverdags-kost til kunstskøjteløb.

Nicole Schott i sit frie program. Foto: TATYANA ZENKOVICH Nicole Schott i sit frie program. Foto: TATYANA ZENKOVICH



Flere seere og krtikere fandt da også valget om ikke smagløst, så i hvert fald besynderligt.



»Ingen bør løbe på skøjter til ’Schindlers Liste’,« skriver klummeskribenten Nancy Armour fra den store amerikanske avis USA Today eksempevis. Med versaler.

NO ONE SHOULD BE SKATING TO SCHINDLER'S LIST!!!!!!! — Nancy Armour (@nrarmour) February 23, 2018

På Twitter skrev andre eksempelvis:

»Man troede lige, at det værste der kunne ske ville være, at nogen faldt. Og så spiller de 'Schindlers Liste'.«

»Jeg er glad for, at jeg ikke er den eneste, der løftede øjenbrynet over, at en tysk skøjteløber danser til 'Schindlers Liste'.«

Og meget mere i stil med det her:

When you realize a German ice skater just performed to a song from Schindler’s List. pic.twitter.com/eIcM3TSHIW — Diane N. Sevenay (@Diane_7A) February 23, 2018

Det er dog ikke første gang i kunstskøjteløbshistorien, at der er blevet danset til musikken fra 'Schindlers Liste. USA Today anfører i en artikel, at den tidligere tyske megastjerne Katarina Witt faktisk gennemførte sit program til musikken fra filmen, kort efter at den fik premiere. Det var dog ikke i OL-sammenhæng.

Ved OL i 2014 brugte Yulia Lipnitskaya samme musik til sit program, da hun var med til at vinde OL-guld til Rusland. Hun stoppede i øvrigt karrieren sidste år på grund af en spiseforstyrrelse.

Kunstskøjteløbsguldet blev i øvrigt vundet af den kun 15-årige russiske pige Alina Zagitova. Det var den første russiske guldmedalje i Peyongchang. Nicole Schott blev nummer 14