En tjener, en kunderådgiver og en pædagogstuderende træder ind i en hal. Det lyder måske som starten på en dårlig vittighed. Men det er det ikke.

Natten til fredag 4. februar dansk tid skriver de tre nemlig dansk sportshistorie. For det er ikke en hvilken som helst hal, de tre træder ind i. Det er Wukesong Arena i Beijing, hvor de danske ishockeykvinder skal spille deres tre gruppekampe under vinter-OL. Og forhåbentlig en kvartfinale. Det vender vi tilbage til.

For første gang nogensinde har Danmark ishockeyspillere med ved vinter-OL – og så er det endda både herre- og kvindelandsholdet, der er med. Og det er altså hos sidstnævnte, at vi finder tjeneren, kunderådgiveren og den pædagogstuderende.

»Det bliver vildt. Det er faktisk lidt svært at sove for tiden,« siger 21-årige Julie Oksbjerg, der til daglig arbejder som kunderådgiver i Jysk Fynske Medier.

Hun er sammen med holdkammeraterne Maria Peters og Michele Brix fra Odense Ishockey Klub blandt de 23 udvalgte ishockeykvinder, der skal repræsentere de danske faner i Kina.

»Jeg har nogle studiekammerater, der er mega opbakkende og vil have tv-tider og glæder sig til at følge mig,« fortæller 25-årige Michele Brix, der læser til pædagog.

Da de danske ishockeykvinder i efteråret først spillede A-VM og siden kvalificerede sig til OL, var hun i praktik på en skole. Også her mærkede hun den store interesse.

»Jeg har aldrig fået så meget opbakning fra de små piger og drenge, der synes, det var fedt, at vi havde kvalificeret os. Nu er der fire af dem, der spiller for sjov her i klubben,« fortsætter Michele Brix, der prøver at holde OL-nerverne i ro.

Når Maria Peters, Julie Oksbjerg og Michele Brix skøjter på isen i Beijing, er OIKs grønne dragt skiftet ud med den rød-hvide nationaldragt. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Når Maria Peters, Julie Oksbjerg og Michele Brix skøjter på isen i Beijing, er OIKs grønne dragt skiftet ud med den rød-hvide nationaldragt. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Mine følelser kommer til at sidde uden på tøjet derovre. Men jeg siger til mig selv, at det bare er en almindelig kamp og en almindelig turnering.«

Fælles for Michele Brix, Julie Oksbjerg og 22-årige Maria Peters, der arbejder som tjener på Munkebo Kro, er, at ingen af dem lever af at dyrke deres sport. Der er ingen penge at tjene ved at spille i OIK, men når det gælder ture med landsholdet, får de godtgørelse i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Der er heller ikke umiddelbart udsigt til, at de kan komme til at leve af det.

»Ikke i den nærmeste fremtid,« siger Michele Brix, inden Julie Oksbjerg tilføjer:

»Der mangler simpelthen interesse. Vores forældre kommer og ser kampene, men der er ikke mange fans i den danske kvindeliga.«

Men det er ikke pengene, der tæller, mener Michele Brix.

»Om jeg fik penge for det eller ej, så vil jeg stadig spille, fordi det ligger mig så nært.«

Det handler om, at det er sjovt at spille, lyder det fra Maria Peters.

Julie Oksbjerg har spillet 62 landskampe før OL. Michele Brix og Maria Peters har henholdsvis 104 og 65 landskampe på cv'et. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Julie Oksbjerg har spillet 62 landskampe før OL. Michele Brix og Maria Peters har henholdsvis 104 og 65 landskampe på cv'et. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Den dag, jeg ikke længere synes, det er sjovt, spiller jeg heller ikke mere. Så er det ligegyldigt, om der er penge i det. Hvis jeg ikke synes, det er sjovt, vil jeg ikke bruge min tid på det,« siger Maria Peters.

Men hvordan får man et studie- eller arbejdsliv og en elitekarriere til at spille sammen, når sidstnævnte kræver minimum 25 ugentlige træningstimer ved siden af kampene?

»Planlægning og kommunikation med dem omkring én. Og så bede om hjælp, når man ikke kan selv. Jeg har haft fem forskellige afdelinger i røret det sidste halve år for at planlægge A-VM, OL-kval og OL. Og så mine studiekammerater. De ved, at jeg nok skal lave min del,« forklarer Michele Brix.

»Mit arbejde er også meget forstående, selvom man er lang tid væk. De ved godt, det ikke bare er en badeferie, men noget kæmpestort. Jeg har også fået lov at arbejde hjemmefra op til OL på grund af corona,« fortæller Julie Oksbjerg.

Når ishockeykvinderne lander i OL-byen i Beijing, kommer de til at færdes i nærheden af store stjerner fra både deres egen sport og alle de andre vintersportsgrene, der er en del af OL-programmet. En hverdag langt fra den normale.

»Vi fik en lille smagsprøve ved A-VM, fordi der var nogle af de store stjerner fra USA og Canada, vi har set på fjernsyn og set op til. Her er der endnu flere, fordi mændene også er her, og stjernerne fra de andre sportsgrene,« fortæller Michele Brix og tilføjer:

»Jeg var starstruck ved A-VM og så nogle fra USA. 'Hende dér følger jeg, hun er dygtig'.«

Mens de amerikanske og canadiske stjerner er at finde i gruppe A, skal Danmark i gruppe B op imod Japan, Tjekkiet, Sverige og Kina. Tre af de fem hold går videre til kvartfinalen.

»Vi går efter kvartfinalen,« lyder det selvsikkert fra Julie Oksbjerg.