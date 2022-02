Det blev til endnu et nederlag, da de danske curlingkvinder søndag var i en ny kamp. Den femte ved dette OL.

Langt henne i kampen var danskerne godt med og var i 8. ende blot bagud med 2-3 til favoritterne, men mod slutningen tog Storbritannien fra og endte med at vinde hele 7-2.

Det nederlag ramte hårdt for den danske skipper Madeleine Dupont, som havde svært ved at holde tårerne tilbage, da hun blev interviewet efter dysten.

»Nu ser det sindssygt svært ud med semifinalen, og hvis det er træls at se på derhjemme, skulle man bare prøve at være i det her. Det er så bittert at være så tæt på, og det ser vi overalt til OL – at éns drøm bliver knust dag efter dag. Og her bliver det bare lige trukket ud over otte dage. Det er vanvittig hårdt at være i, og derfor er jeg meget taknemmelig for, at vi er fem piger, der giver alt, hvad vi overhovedet har kamp efter kamp,« sagde hun til TV2 med følelserne uden på tøjet.

Nederlaget var det fjerde ud af fem kampe for Danmark, og Madeleine Dupont bemærker i samme interview, at det egentlig har været mere tæt i alle kampene, end hvad scoretavlen viser.

Kampene hidtil har ført til en sejr på 7-6 over Kina og siden fire nederlag i rap.

USA vandt 7-5, Japan slog danskerne med 8-7, og Schweiz triumferede med 8-5 inden dagens nederlag til Storbritannien.

Der resterer stadig fire kampe for de danske curlingkvinder.