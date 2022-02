Der venter to historiske uger i dansk sportshistorie, når de danske ishockeylandshold skøjter på isen i Beijing.

Både herre- og kvindelandsholdet er med til vinter-OL for første gang nogensinde. Men hvem kommer til at gøre det bedst?

»Det tror jeg, at vi gør, for at være helt ærlig,« lyder det selvsikkert fra kvindelandsholdets Julie Oksbjerg, inden hendes holdkammerat uddyber.

»Vi har størst chance for at komme længst, fordi de ikke har deres NHL-spillere med,« siger Michele Brix.

Dermed stiller herrelandsholdet ikke i allerstærkeste opstilling, og Michele Brix mener, at deres konkurrenter har større bredde, når man ser bort fra stjernerne fra NHL.

»Men de er pivhamrende dygtige, og jeg håber virkeligt, at de når langt. Det ved jeg, de også ønsker for os,« fortsætter Michele Brix.

Ishockeykvinderne går benhårdt efter at komme i kvartfinalen, hvilket kræver en placering blandt de tre bedste af fem hold i deres gruppe B.

Hos herrerne er strukturen en anden, så her er det kun de tre gruppevindere og den bedste toer, der går direkte i kvartfinalen. Resten skal ud i playoff.

Når Maria Peters, Julie Oksbjerg og Michele Brix skøjter på isen i Beijing, er OIKs grønne dragt skiftet ud med den rød-hvide nationaldragt. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Når Maria Peters, Julie Oksbjerg og Michele Brix skøjter på isen i Beijing, er OIKs grønne dragt skiftet ud med den rød-hvide nationaldragt. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

Under alle omstændigheder er det kæmpestort, at begge landshold er med til vinter-OL, og det kommer til at kunne mærkes på isen, mener Michele Brix.

»Det er en ekstra opbakning. Herrerne følger med og ønsker os godt, og den anerkendelse gavner os.«

Samtidig er Julie Oksbjerg sikker på, at begge landsholds tilstedeværelse gør godt for den brede opbakning.

»Nu hvor begge hold er med, giver det endnu mere status i dansk ishockey. Både i unionen og i hele Danmark,« siger hun.

De danske ishockeykvinder går på isen klokken fem natten til fredag dansk tid, hvor værtsnationen Kina venter. Lørdag formiddag skal de så op imod Japan.

»Mine følelser kommer til at sidde uden på tøjet derovre. Men jeg siger til mig selv, at det bare er en almindelig kamp og en almindelig turnering,« fortæller Michele Brix.

Hun læser til dagligt til pædagog, mens Julie Oksbjerg er kunderådgiver. Det kan du læse mere om her.