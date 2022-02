Hun var en teenagesensation, lige indtil britiske journalister fik afsløret, at hun ikke bestod en dopingtest.

Det 15-årige russiske stjernefrø Kamila Valieva har så sandelig fået sindene i kog.

Mandag vandt hun holdkonkurrencen i kunstskøjteløb sammen med fem andre russiske skøjteløbere ved vinter-OL i Beijing, men siden kunne de to britiske journalister Duncan Mackay og Michael Pavitt fra det olympiske medie Inside the Games fortælle, at Kamila Valieva dumpede en dopingtest, og det har tilsyneladende fået konsekvenser.

Duncan Mackay og Michael Pavitt har ifølge The Guardian fortalt, at de har modtaget dødstrusler som følge af deres historie.

De to briter fik truslerne fra russiske journalister, der i presserummet i Beijing blev fortalt, at der kunne være gift i deres the.

»Du bliver positiv, når du opdager nogle nye stoffer i din the,« sagde en russisk journalist ifølge Mackay til ham.

Mackay svarede, at han ikke drikker the og undgik at komme på Millennium Hotel i London, hvor den tidligere Rusland-kritiske spion Alexander Litvinenko blev dræbt med et radioaktivt stof.

Hverken Kamila Valieva eller de andre russiske skøjteløbere har fået den guldmedalje, de troede, de vandt.