Den belgiske skeleton-atlet Kim Meylemans fik sig en ubehagelig overraskelse, da hun pludselig blev hentet af en ambulance og blev kørt hen til et ukendt sted i Beijing.

Årsagen var, at belgieren testede positiv for corona, og de kinesiske myndigheder reagerede prompte ved at hente atleten og køre hende hen til en ukendt isolationsfacilitet.

Den ubehagelige episode fik Kim Meylemans til at bryde sammen i en video, som hun lagde på Instagram, hvor hun med gråd i stemmen tiggede om hjælp, fordi hun ikke havde nogen idé om, hvor hun var blevet ført hen og hvorfor.

Du kan se Kim Meylemans råb om hjælp i videoen herunder.

Hendes bøn blev heldigvis hørt, og hun blev efterfølgende ført til den olympiske landsby.

Da hun trådte ind i ambulancen, var det i den tro, at hun blev fragtet til den olympiske by, men i stedet endte det med en yderst ubehagelig oplevelse for atleten.

Nu befinder Kim Meylemans sig heldigvis i landsbyen igen.

»Det ser ud til, at videoen og indsatsen fra min olympiske komité virkelig har givet pote,« siger hun i en ny video på Instagram.

Rob Koehler, generaldirektør for Global Athlete, der er en organisation, som er til for at hjælpe atleterne, kaldte Kim Meylemans behandling for »helt uacceptabel«.

»Hun skulle aldrig have været udsat for disse forhold. IOC svigter atletens rettigheder,« siger han til The Guardian.

Kim Meylemans skal nu forberede sig på at være i isolation, indtil hun kan levere flere negative test, men hun skulle gerne kunne nå at komme ud tidsnok til at deltage i skeleton-konkurrencen, der starter 12. februar.