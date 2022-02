Efter søndagens kollaps i kvindernes ti kilometer skiskydning ved legene i Beijing stillede Ingrid Landmark Tandrevold mandag op til pressemøde.

Her stod det klart, at den 25-årige skiskytte vil rejse hjem fra vinter-OL hurtigst muligt.

»Jeg er selvfølgelig meget ked af det. Mit hjerte er knust. Det er klart, at mit konkurrencehoved allerhelst vil ud på langrend,« sagde Tandrevold på pressemødet ifølge TV 2 Norge.

Den norske landsholdslæge Lars Kolsrud bekræftede på pressemødet, at det var ham, der tog beslutningen om at sende Tandrevold hjem til Norge.

»Da hun var så fortumlet, som hun var, vil vi ikke tage nogen chancer. Vi vil hende det godt, vi vil have hende hjem, og vi vil have hende ordentligt undersøgt. Vi synes ikke, det er rigtigt at undersøge hende i Kina,« forklarede Kolsrud.

Det er blandt andet Tandrevolds hjerteflimmer-historik og de fysiske forhold i Kina, der gør, at landsholdslægen vil have Tandrevold hjem til Norge, for at hun kan blive undersøgt nærmere.

»Her er kulde, højde, tung kørsel og OL. Det vil vi ikke udsætte hende for, før vi har undersøgt hende ordentligt. Ingrid har haft en historie med hjertet,« fortalte Kolsrud på pressemødet.

Søndag aften lagde Tandrevold et billede op på sin Instagram, hvor hun takkede for støtten og de mange beskeder, hun har modtaget.

»I er de bedste. Jeg kæmper videre,« lyder det afslutningsvis fra Ingrid Landmark Tandrevold.