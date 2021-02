Vinter-OL skal efter planen afholdes i Beijing i Kina til næste år fra 4. til 20. februar. Men allerede nu er der dårlige nyheder.

Og det skyldes ikke den frygtede virus, der lige nu hærger hele verdenssamfundet. En ny rapport viser nemlig, at der eksisterer meget luftforurening i byen.

Det skriver BBC.

Det er data, som er indsamlet fra februar de seneste 15 år, der viser den dårlige luftkvalitet i Beijing. I 15 af dagene i måneden bliver luften beskrevet som 'dårlig' eller 'farlig'.

IOC har fokus på problemet. Foto: FABRICE COFFRINI

Ifølge BBC er Madeleine Orr en af personerne bag den kedelige rapport, og hun er bekymret på atleternes vegne.

»Der er små partikler i luften, som man ikke kan se. De optager plads i luftvejene og lungerne, og det kan være skadeligt i det lange løb,« siger hun og fortsætter:

»Det kan ligeledes have en øjeblikkelig indvirkning på ydeevnen. Vi taler blandt andet om kulstof, metan og svovl.«

Luftforurening har været et tema i Kinas hovedstad i mange år, og luften er flere gange blevet kaldt 'meget sundhedsfarlig'.

Byen var vært for OL om sommeren tilbage i 2008, og her blev der indført foranstaltninger for at reducere forureningen. Madeleine Orr forventer, det vil ske igen, men hun er ikke sikker på, det vil være nok for at sikre en god luftkvalitet til atleterne.

Maddie Phaneuf er en af de atleter, der skal til Beijing om et års tid, og hun er bekymret over rapportens resultater.

»Det er yderst bekymrende. Ikke kun for mit personlige helbred og for ens vejrtrækning, men også for alle beboerne i byen og dem, der ønsker at komme og se OL,« lyder det således.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) siger afsluttende til BBC, at de er opmærksomme på problemet og har sat fokus på det.