Lindsey Vonn er måske det største navn ved vinter-OL. Og med et stort navn kommer store forventninger. Men natten til lørdag dansk tid kunne den amerikanske skistjerne ikke leve op til dem.

Hun måtte nemlig tage til takke med en sjetteplads i kvindernes alpine Super-G efter et skuffende løb. Inden start var alles øjne ellers rettet på hende og den italienske skiløber Sofia Goggia.

Du kan se Lindsey Vonns støre fejl øverst i artiklen.

»Vi lavede begge fejl, men det er, hvad der sker for os begge, og det er derfor, vi har det så godt sammen. Vi giver altid 110 procent, og vi risikerer alt og nogle gange laver vi fejl, fordi vi er risikovillige. Det er, hvad der sker. Jeg er ikke skuffet, men stolt af mig selv. Jeg kørte et godt løb, men bare ikke godt nok,« sagde Lindsey Vonn til Eurosport efter løbet, der bød på en sensationel guldvinder.

Lindsey Vonn var første kvinde på pisten og startede aggressivt ud. Men en stor fejl ved den tredjesidste port kostede dyrt for amerikaneren.

»Det var svært at skulle ud som nummer ét. Jeg gav mit bedste skud, og jeg løb så hårdt, jeg kunne. Desværre laver jeg en stor fejl i bunden, og det er, hvad der sker nogle gange i Super-G. Jeg fortryder intet, fordi jeg gav den alt, hvad jeg havde. Jeg ved, at jeg løber godt, så forhåbentlig går tingene bedre i styrtløbet.«

Den 33-årige amerikaner har vundet en enkelt guldmedalje til vinter-OL. Det var tilbage i 2010 i Vancouver, hvor hun endte øverst på sejrsskamlen i styrtløbet. Og det er netop i den disciplin, hun spås at have en større chance for at hive metal hjem.

»Det er mit mål (styrtløbet, red.). Generelt går styrtløbet bedre mig for end Super-G, og det kommer til at hjælpe mig, at jeg har haft så mange træningsture ned ad den her bakke. Og hvem ved? Måske er det bedst for mit energiniveau, at jeg ikke skal til medaljeceremonien i aften. Jeg prøver bare at se på det positive lige nu.«

Næste gang Lindsey Vonn skal i aktion er onsdag den 21. februar i kvindernes styrtløb.