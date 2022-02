Den russiske teenagesensation Kamila Valieva har stjålet overskrifter verden over de seneste dage.

For mandag vandt hun som blot 15-årig nemlig holdkonkurrencen i kunstskøjteløb sammen med fem andre russiske skøjteløbere ved vinter-OL i Beijing.

Men det seneste døgn er det dog ikke længere den flotte præstation på skøjtebanen, der har stjålet fokus.

I stedet er det nemlig spekulationer om snyd ved hjælp af dopingmidler, der har ramt Valieva.

15-årige Kamila Valieva. Foto: SEBASTIEN BOZON Vis mere 15-årige Kamila Valieva. Foto: SEBASTIEN BOZON

Det skriver det russiske medie RT, der refererer til det olympiske medie Inside the Games.

Årsagen til de mange spekulationer skyldes nemlig, at det russiske hold, der vandt holdkonkurrencen mandag, stadig ikke har modtaget deres guldmedaljer.

Og ifølge det engelske medie The Guardian skyldes det angiveligt, at OL-arrangørerne har udskudt medaljeoverrækkelsen, da en person i den russiske lejr skulle være testet positiv for et dopingmiddel.

RT skriver i den forbindelse, at det er Kamila Valieva, der er blevet centrum for den angivelige dopingsag ved de olympiske lege.

De seks russiske skøjteløbere, der deltog i holdkonkurrencen. Kamila Valieva yderst til højre. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere De seks russiske skøjteløbere, der deltog i holdkonkurrencen. Kamila Valieva yderst til højre. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Den unge skøjtestjerne var da heller ikke at finde blandt holdkammeraterne ved onsdagens træning i den russiske lejr, skriver flere internationale medier.

Efterfølgende er der dog efter sigende opstået et problem i sagens efterforskning, som skyldes Valievas unge alder.

For ifølge Den Internationale Olympiske Komités (IOC) dopingagentur er russeren nemlig i den aldersgruppe, der gør, at hun bliver betragtet som 'en beskyttet person', og derfor kan hun muligvis ikke blive sigtet for at have overtrådt dopingreglerne.

Det mangler dog at blive be- eller afkræftet fra officiel side, om en eller flere af de russiske atleter har brugt ulovlige midler.

Sikkert er det dog, at de seks russiske skøjteløbere, der deltog i holdkonkurrencen, fortsat mangler at modtage deres guldmedaljer for sejren.

De seks russiske holdkammerater bestod af Kamila Valieva, Mark Kondratiuk, Anastasia Mishina, Aleksandr Galliamov, Viktorija Sinitsina og Nikita Katsalapov.