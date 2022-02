Du har måske hørt om den 38-årige Benjamin Alexander.

Bag sig har han en karriere som international anerkendt DJ med optrædener på blandt andet Ibiza og ved den store festival Burning Man, inden han pakkede pulten væk og stoppede i 2018.

Men nu har han fundet sig et nyt og overraskende erhverv.

På kun seks år har den tidligere DJ formået at gå fra at være totalt begynder på ski til at kvalificere sig til OL som den første alpine skiløber fra Jamaica nogensinde. Vi spoler tiden tilbage til 2015, hvor den fascinerende historie begyndte. I bunden af artiklen kan du se en video af ham under DJ-tiden.

Benjamin Alexander har vist sig at være ret lærenem på et par ski. For seks år siden havde han aldrig iført sig et par skistøvler, og nu skal han deltage i OL. Foto: SAVO PRELEVIC Vis mere Benjamin Alexander har vist sig at være ret lærenem på et par ski. For seks år siden havde han aldrig iført sig et par skistøvler, og nu skal han deltage i OL. Foto: SAVO PRELEVIC

Dengang så Benjamin Alexander en række af hans venner stå på ski. Da besluttede han sig for, at han også ville prøve. Det gjorde han dog først året efter, i februar 2016, hvor han tog en skitime. Og prøvede det af selv.

»Den første gang faldt jeg 27 gange på vej ned ad bakken. Jeg tror, at ret mange havde givet op i den situation (...) Men jeg tænkte, at det var en forbedring, hvis jeg så faldt mindre end 27 gange næste gang,« siger Benjamin Alexander ifølge Buzzfeed.

En særlig begivenhed ændrede dog alt og banede vejen for den OL-drøm, Benjamin Alexander er ved at lykkes med.

Under vinter-OL i 2018 var han nemlig tilskuer, og her bemærkede han, at Jamaica kun havde tre atleter med. Året efter fik han så ideen. Han ville forsøge selv at blive god nok til at deltage i det, der anses som den ypperste begivenhed inden for sportsgrenen.

»Da vi trådte ind i 2019, fik jeg en idé. Jeg tænkte: 'Okay, lad os se om denne her skøre idé om at komme til OL overhovedet kan lade sig gøre. Lad os tage ud at stå lidt på ski og se, hvad der sker,'« forklarer Benjamin Alexander.

Det satte en del forskellige ting i gang. Han flyttede til British Columbia i Canada med det mål at stå på ski en gang om måneden. En dag mødte han en tidligere professionel skiløber, som kunne give ham en ærlig vurdering af, hvorvidt det kunne lade sig gøre.

Dommen var klar – og delvist brutal og nedslående.

»Okay, jeg kommer til at være kontant. Din teknik er virkelig frygtelig. Det er den værste, jeg nogensinde har set, men det er, hvad man kan regne med. Du har jo kun stået på ski 25 dage i dit liv, og det her er en hård sport,« fik han at vide.

Til gengæld var anden del af dommen bedre. Den tidligere skiløber var overrasket over, at Benjamin Alexander overhovedet havde været i stand til at følge med. Og derfor var Alexanders frygtløse facon på skiene måske vejen frem.

Det fik den tidligere DJ til at gå endnu vildere ind i jagten om den ultimative drøm. Han begyndte at træne op til OL på fuld tid.

Og nu – tre år senere – er drømmen tæt på at blive til virkelighed.

Det bliver den – medmindre et eller andet helt usandsynligt sker – på søndag, når han stiller op til vinter-OL som den kun 15. atlet fra Jamaica i historien.