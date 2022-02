De danske curlingherrer har haft et svært vinter-OL i Beijing.

En enkelt sejr blev det til for danskerne, der har skullet stå model til lidt af hvert.

Udover interne uoverensstemmelser med landstræner Kenneth Rifbjerg har spillerne modtaget et hav af ondskabsfulde beskeder.

Det fortæller en påvirket Mads Nørgaard til TV 2 Sport.

»Jeg kæmper lidt med tårerne måske,« siger han og forklarer om de 'onde beskeder', han har modtaget.

»Jeg prøver at lade være med at læse kommentarsporene. Men når nogen sender en grim besked til en privat, så er det ikke det fedeste at åbne«, siger han.

Det er langt fra første gang, at danske atleter fortæller om nogle af de grimme beskeder, der kan lande i indbakken på sociale medier efter en kamp. I januar fik de danske håndboldherrer dødstrusler og hadske beskeder efter et nederlag til Frankrig, som ikke faldt i god jord hos en række islandske fans.

Og Mads Nørgaard fortæller da også, at folk eksempelvis skriver, at det er 'pinligt' at se ham spille curling, men der er også andre landsholdsspillere, der får langt værre beskeder.

Beskeder, der bliver personlige.

»Der er nogle, der får mere tarvelige beskeder end mig. Det bliver lidt mere et personligt angreb, når man skriver om, hvordan folk ser ud,« siger han.

Danmark spillede sin sidste kamp ved OL natten til onsdag. Her blev det til et nederlag til USA.

