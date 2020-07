Coronavirus har haft stor indflydelse på sportsbegivenheder verden over, og nu er endnu en af slagsen potentielt i fare.

For der er absolut ikke nogen garanti for, at Vinter-OL i 2022 bliver afholdt. Ligesom meget andet kan det sagtens blive aflyst. Det fortæller Dick Pound, der er en del af OL-kommitéen til Reuters.

Han fortæller, at hvis OL i Tokyo, der er blevet rykket til næste år, ikke bliver afholdt eller skubbes igen, så bliver vinterlegene med stor sandsynlighed aflyst. OL i Tokyo skulle være startet i næste uge, men det er rykket til 23. juli næste år.

OL i Beijing, en begivenhed, der bliver fulgt af millioner af mennesker, er lige nu sat til at skulle holdes fra 4. til 20. februar 2022, hvilket er blot seks måneder efter OL i Tokyo. Og det kan skabe problemer, hvis det hele skrider endnu en gang.

»Hvis vi ser på det rent lavpraktiske lige nu... hvis der stadig er problemer med coronavirus i juli og august i Tokyo næste år, er det svært at forestille sig, der ikke kommer en domino-effekt i samme område fem måneder senere,« siger Dick Pound til Reuters.

Derudover er der også det politiske aspekt på grund af situationen i Hongkong samt det kommende præsidentvalg i USA i november, der kan have indflydelse på relationen mellem netop dem og Kina.

Den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, har flere gange kaldt coronapandemien for 'Kina Virus', og han har givet landet skylden for udbruddet, ligesom han flere gange har sagt, at Kina skal stå til ansvar for 'ikke at have holdt styr på sygdommen'.

Coronavirus hærger fortsat i dele af USA, og helt generelt fortæller Dick Pound, at de endnu ikke ved, hvad der kommer til at ske. Lige nu er det fulde fokus på OL i Tokyo,