»Jeg kan godt lide stemningen ude på isen. At det på en måde er lidt mere råt.«

Sådan lyder det fra den danske ishockeyspiller og OL-atlet Julie Oksbjerg, der hjemme i Odense ofte træner med U20-herreholdet.

»Jeg træner med drengene, fordi det giver godt. Men det er også meget sjovt. Det er lidt noget andet end kvindeishockey. Det er en anden stemning, hvor der ikke rigtigt er et filter på banen,« fortsætter den 21-årige landsholdsspiller.

I disse uger befinder hun sig i Beijing i Kina med resten af det danske kvindelandshold, der for første gang nogensinde deltager ved vinter-OL. Det havde hun næppe været, hvis hun aldrig havde trænet med drengene.

Julie Oksbjerg kan ikke leve af ishockey, så hun arbejder fuldtid ved siden af sin sport. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Nej, det tror jeg ikke, jeg havde,« konstaterer hun.

Julie Oksbjerg begyndte til ishockey allerede som femårig, og hun har lige siden trænet og spillet kamp med både drengeholdet og pigeholdet. Hun er overbevist om, at det har været med til at styrke hendes udvikling.

»Det er helt klart dér, hvor jeg udvikler mig mest. Med drengene er det meget mere fysisk og med flere tacklinger. Den type spiller, jeg er, er også sådan en fysisk én, der skal skøjte meget. Jeg bidrager med fart, så det passer mig rigtig godt, at jeg har den mulighed for at arbejde videre på det ved at spille med dem,« siger Julie Oksbjerg, der til daglig arbejder som kunderådgiver i Jysk Fynske Medier.

»Og jeg har det også personligt godt med drengene på holdet. De er mine gode venner. Så det vil jeg fortsætte med, så længe jeg kan og får lov til det,« siger Julie Oksbjerg, der godt kan mærke, hvordan hendes resultater med kvindelandsholdet det seneste års tid har påvirket hendes position på herreholdet i Odense Ishockey Klub.

Tidligt fredag morgen dansk tid skriver de danske ishockeykvinder dansk sportshistorie, når de går på isen til vinter-OL. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Det er da klart, at jo flere resultater jeg har været med til at lave med landsholdet til A-VM og nu OL, jo mere respekt får man også i forbindelse med at spille med.«

Julie Oksbjerg er ikke den eneste på kvindelandsholdet, der træner med det modsatte køn. Det samme gør Simone Jacquet i Aalborg.

I Odense har Julie Oksbjergs klub- og landsholdskammerater Michele Brix og Maria Peters også gjort det tidligere i karrieren. De er ligesom Julie Oksbjerg begge med ved OL.

»Du får mere ud af det. Det går hurtigere og er mere teknisk, og man kommer i bedre form af det. Vi bliver virkelig sat på en prøve, når vi træner med drengene,« fortæller Michele Brix, der ikke længere kan få den ekstra træning til at hænge sammen med studiet og derfor prioriterer træningen med kvinderne.

»Det gør dig mere robust og stærkere, hvis man spiller med drengene. Hvis jeg havde valget, ville jeg stadig gerne spille med drengene, men jeg har været nødt til at prioritere, fordi jeg har mit studie og et liv ved siden af. Det er svært både at træne med pigerne, drengene og have et fuldtidsstudie. Og en familie ved siden af,« fortæller 25-årige Michele Brix.

Du kan følge de danske ishockeykvinder under vinter-OL, hvor de skyder turneringen i gang natten til 4. februar dansk tid mod værtsnationen Kina.