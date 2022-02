Hvis du er til curling, har du nok bemærket det ved årets OL.

For inden kampene går i gang, er der et helt særligt ritual, der bliver udført.

Her bliver banerne nemlig åbnet ved hjælp af et orkester, der spiller på den skotske klassiker, nemlig sækkepiben. Og man kunne måske fristes til at tænke, det er en lidt spøjs ting, når nu vinterlegene foregår i Beijing.

Men forklaringen er, at curling er en skotsk sport, og indledningen er dermed en hyldest til Skotland.

Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Ved årets OL er der tale om lokale amatørmusikere, der er blevet hyret til formålet, men de er klædt, som kom de fra Skotland, i både kilt, røde farver og resten af uniformen. Det skriver New York Times.

Musikerne spiller 'Scotland the Brave', men det handler ikke kun om, at det skal være en hyldest til Skotland. For et medlem af orkesteret fortæller til mediet, at det er en melodi, der er nem at finde online, og det var nødvendigt for dem. De kunne nemlig kun finde én lærer i Kina, og han har for nylig forladt landet.

»Vi kan bare godt lide sækkepiber. Og så har vi fundet sammen omkring det,« siger Zhang A Li, der er leder af orkesteret.

Han har tidligere fortalt, at der er en lille del af den skotske tradition, de ikke kan ære. Det skyldes de meget kolde temperaturer i Beijing, der betyder, at 'de altså alle sammen uden tvivl kommer til at have underbukser på under kilten', som han formulerede det.

Årets OL-band har tidligere spillet ved andre curling-begivenheder, inden de altså i år trådte helt ind på den store OL-scene.