Der har aldrig været en dansk olympisk deltager i skihop, og det seneste danske mesterskab blev afholdt i 1970.

Men for 20 år siden drømte en ung dansker om at skrive skihophistorie, da han proklamerede, at han ville til vinter-OL i Salt Lake City.

Meldingen tog Danmarks Skiforbund på sengen, for den unge dansker havde boet hele sit liv i Norge og var mere eller mindre ukendt herhjemme.

Skiforbundet kvitterede med »håbløse krav«.

»De syntes, det var sjovt, da jeg tog kontakt til dem. Det blev meget blæst op, og jeg blev faktisk lidt overvældet af al opmærksomheden,« fortæller Andreas Bjelke Nygaard i dag til B.T.

Nu er han 40 år og bor i Lillehammer i Norge med sin norske kone og deres to drenge på fire og to år.

Skihopskiene er for længst lagt på hylden, men både kærligheden til sporten og de 20 år gamle minder lever endnu.

»Jeg havde haft OL-drømmen længe, og jeg var jo dansker,« fortæller han om at repræsentere Danmark.

Skulle drømmen blive til virkelighed, krævede det to placeringer i top-10 på World Cup-niveau før vinter-OL. Det var kravene fra Danmarks Skiforbund.

»Det var helt håbløst,« siger Andreas Bjelke Nygaard, når han tænker tilbage.

»De skulle stille nogle krav, det forstår jeg godt, for de ville også sende nogle atleter, der kunne gøre det godt. Men det var nogle hårde krav. Det var urealistisk på det tidspunkt,« forklarer han.

Dengang deltog Andreas Bjelke Nygaard slet ikke i World Cuppen, men derimod i skihopsportens anden division.

»Inderst inde var de nok bange for at blive flove, hvis de sendte en atlet, der ikke var på niveau med konkurrenterne.«

Hjemme i Norge lagde de mærke til Andreas Bjelke Nygaard.

»De vidste ikke, at en dansker kunne hoppe på ski, men det var bare sjovt,« griner han.

Men de olympiske skihopkonkurrencer i USA blev uden dansk deltagelse. Andreas Bjelke Nygaard flyttede fokus til vinter-OL 2006 i Torino.

Andreas Bjelke Nygaard i forbindelse med en træning på bakken i Lillehammer i 2001, mens OL-drømmen stadig var intakt. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Andreas Bjelke Nygaard i forbindelse med en træning på bakken i Lillehammer i 2001, mens OL-drømmen stadig var intakt. Foto: CLAUS FISKER

Samtidig var han blevet populær blandt skihopfans.

»Jeg fik nogle fangrupper i Østrig og Tyskland. De tog kontakt til mig, om jeg ville skrive til deres hjemmesider og sende nogle billeder. De syntes, det var sjovt, at der var en dansk skihopper,« griner Andreas Bjelke Nygaard med henvisning til, at Danmark er en eksotisk nation i skihopverdenen.

Derfor tilskriver han også sin kærlighed til skihop, at hans forældre flyttede til Norge, da han var to år gammel. Her blev han hurtigt glad for at stå på ski og faldt samtidig for de fascinerende skihoppere på tv.

Det måtte han selv prøve.

»Jeg var vel otte år, da jeg startede på de små bakker. For mig var det på en måde som at gå til fodbold med vennerne. Det er absolut almindeligt, at norske børn dyrker skihop,« fortæller Andreas Bjelke Nygaard.

Da han var omkring 15 år, blev det alvor, da han blev en del af en hopgruppe for de største talenter i regionen. Hver weekend gik med konkurrencer, og Nygaards udvikling tog fart.

»Jeg hoppede over 100 meter året efter. Det var ubeskriveligt. Selvom jeg var trænet til det, var jeg nervøs første gang, jeg kom op på den store bakke. Man får mere luft under vingerne, og det kilder ekstra, fordi det går hurtigere, og man svæver længere.«

»Man bliver supermand i nogle sekunder.«

Hans personlige rekord lyder på 137,5 meter på bakken i Lillehammer, men karrieren sluttede i 2004, før Andreas Bjelke Nygaard fik prøvet sig af på allerhøjeste niveau.

»Jeg fik både springerknæ og slatterknæ i begge knæ og måtte en tur under kniven. Der var udsigt til en lang genoptræningsperiode.«

»Jeg tænkte 'fandeme nej, jeg gider ikke mere'. Jeg ofrede en del i forhold til familie og venner, og jeg ville jo gerne være med til festerne. Jeg ville have livet tilbage,« fortæller den tidligere skihopper.

Med sit karrierestop måtte han samtidig vinke endegyldigt farvel til OL-drømmen.

I dag fortryder han sin beslutning.

Andreas Bjelke Nygaard nyder livet i Lillehammer, men ærgrer sig over, at han aldrig fik prøvet sig af mod skihopsportens største stjerner. Foto: Privatfoto Vis mere Andreas Bjelke Nygaard nyder livet i Lillehammer, men ærgrer sig over, at han aldrig fik prøvet sig af mod skihopsportens største stjerner. Foto: Privatfoto

»Jeg burde have taget et forsøg til, for jeg var kun 23-24, da jeg gav op,« siger Andreas Bjelke Nygaard, der stadig besøger Danmark hvert år og har meget af sin familie boende i Odense. Han har dog ingen planer om at bosætte sig i Danmark.

»Jeg elsker sneen og mine ski for meget.«

I dag arbejder han som maler i Lillehammer og har ikke hoppet i 12 år.

»Det tør jeg ikke, fordi jeg har to små børn,« siger han og indrømmer dog, at de skal introduceres til sporten, når de bliver ældre.